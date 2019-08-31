Tarihi dönüşüm başlıyor! Hükümet dev proje için düğmeye bastı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’yla birlikte; Ankara Kalesi’nin eteklerindeki Kale Mahallesi, Hacı Bayram Mahallesi’nin Yahudi Mahallesi olarak bilinen bölümü ve Hergelen Meydanı’ndaki kentsel dönüşüm alanı ile Altındağ Belediyesi’nin hizmet binasının yerine yapılacak kent meydanı projesini yerinde inceledi. Ankara’nın en önemli tarihi ve kültürel miraslarını kapsayan bölgelerdeki dev dönüşüm çalışmaları ile başkent turizmi için yeni cazibe mekanları oluşturulacak. Projelerin Altındağ Belediyesi ile ortaklaşa yürütüleceğini ifade eden Bakan Kurum, bölge halkının da görüşlerinin alınacağını ifade etti.

İLK ETAP HERGELEN MEYDANI

Dönüşüm çalışmalarının 4 ayrı etapta ilerleyeceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak 216 binanın yer aldığı 35 bin metrekarelik alanı kapsayan Hergelen Meydanı ile Melike Hatun Camisi arasındaki tarihi ve kültürel dokunun ön plana çıkarılacağını dile getirdi.

Kurum, bölgedeki esnafın da görüş ve düşüncelerini aldıklarını ifade ederek, kentsel dönüşüm projesinde esnafı, vatandaşı mağdur etmeyeceklerinin, projeyi vatandaşlarla el ele yürüteceklerinin altını çizdi.