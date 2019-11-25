Ankara'nın yeni yüzü olacağız
Türkiye’nin tek parselde inşa edilecek en büyük karma yaşam projesi Merkez Ankara, satışa çıktı. 3 fazdan oluşturulacak projede ilk teslimler 2021 yılsonunda yapılacak. Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan “Bu proje Ankara’nın yeni yüzü olacak” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Konut sektörü, faizlerdeki düşüş ve kampanyaların etkisiyle hareketli günler yaşıyor. Buna müteakiben yatırımlarda da artış gözleniyor. Son olarak 1 milyon 217 bin metrekarelik inşaat alanıyla Türkiye’nin tek parselde inşa edilmiş en büyük karma projesi Merkez Ankara, Emlak Konut GYO güvencesiyle Pasifik İnşaat tarafından satışa çıkarıldı. 10 blokta toplam bin 425 konut bulunan projede metrekare fiyatı 5 bin 500 TL’den başlıyor. Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan Ankara’nın yeni yüzü olacak proje ile ilgili “Ankara’ya mimari ve gayrimenkul alanında yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyoruz” açıklaması yaptı.
Projenin detayları hakkında bilgi verir misiniz?
Merkez Ankara, Eski Ankara ile Yeni Ankara’nın kesiştiği, şehrin en ulaşılabilir noktasında yükseliyor. Tarihi Ankara projesi bu bölgede yer alıyor. Ankara Kalesi civarındaki eski Ankara evleri ve Ulus’ta bulunan Cumhuriyet dönemi binaları yenileniyor ve etrafları temizlenerek tarihi doku ortaya çıkarılıyor. Merkez Ankara eski ve yeni Ankara arasında adeta bir köprü oluşturuyor. Merkez Ankara; dünyada şehirle özdeşleşmiş marka binaların mimarı olarak bilinen Kohn Pederson Fox (KPF) tarafından Londra’da tasarlandı. Projede yer alan yeni nesil açık alışveriş merkezi tasarımı ise dünyanın en çok tanınan alışveriş merkezlerine imza atan DDG tarafından gerçekleştirildi. Proje tek parselde 1 milyon 217 bin metrekarelik inşaat alanı ve AKM Millet Bahçesi’ne komşu konumuyla fark yaratıyor.
Bu proje Ankara’ya ne katacak?
Dünyanın iyi planlanmış, gelişmiş kentlerinde şehir merkezleri büyük projelerle şekilleniyor. Merkez Ankara’yla Başkent’in merkezini eski cazibesine kavuşturma projelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Next Level projelerinde olduğu gibi bu projeyle de Ankara’ya mimari ve gayrimenkul alanında yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle 2016’dan bugüne projeyi sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık. Bölgeye, başkentimize ve ülkemize yakışır bir proje ortaya çıkardık. Merkez Ankara ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarından oluşan ve tüm ihtiyaçların çözüldüğü bir proje.
Lokasyon olarak ne gibi avantajları var?
Projemiz, Avrupa’nın en büyük eğlence parkı Ankapark’a oldukça yakın bir lokasyonda yer alıyor. İstanbul’u ve birçok şehri Başkent’e bağlayan Yüksek Hızlı Tren Garı Merkez Ankara’ya yürüme mesafesinde. Ayrıca metro ve yeni Başkentray ile projemiz şehir içi ulaşımın da merkezinde. Diğer tüm olanaklarının yanı sıra ulaşımdaki kolaylıklarla da projemiz, Ankara’dan olduğu kadar birçok Anadolu şehrinden yatırımcıları da başkente getirecektir dedi. Ayrıca Ankara’nın bütün adliyelerinin bir araya getirileceği Yeni Adalet Sarayı da bu bölgede yer alacak. Yine, şehrin en büyük iki şehir hastanesinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi de bu bölgede yapıldı.
Projenin büyüklüğünden bahseder misiniz?
Dünyanın en iyi mimarlarının geliştirdiği konseptiyle modern Ankara’nın yeni yüzü olmayı hedefleyen ve farklı yaşam stilleri için farklı yaşam alanları sunan Merkez Ankara’da 10 blokta, toplam bin 425 konut bulunuyor. Projede kendine özel peyzaj ve sosyal alanları ile 2+1’den 6+1’e kadar farklı daire tiplerinden oluşan 824 adet aile konutu ile 1+1 ve 2+1’lerden oluşan 601 adet şehir süitleri, açık hava alışveriş merkezinin 500 metre uzunluğundaki caddesi ile birbirinden ayrılıyor. Merkez Ankara, A plus ofis özelliklerine sahip ve Türkiye’nin modern mimarideki simge binalarından biri olacak Süper Kule’nin yanı sıra, ikiz ofis kuleleriyle şehrin en prestijli ofis parkına sahip olacak.
Sosyal alanları hakkında neler söylersiniz?
Kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, Spa merkezi, squash alanı, spor sahaları, çocuk aktivite alanları ve günün yorgunluğunun atılacağı hobi bahçelerinin yer alacağı Merkez Ankara’da bulunan yaya ve bisiklet yolları bir köprü ile AKM Millet Bahçesi’ne bağlanacak. Merkez Ankara merkezdeki mükemmel konumu, seçkin mağazaları, restoranları, kafeleri yeni buluşma noktası olacak.
METREKARE FİYATI 5 BİN 500 TL
Projede ilk teslim, 2 yıl sonra yapılacak ancak ön satışlar başladı. Şu ana kadar projenin yüzde 30’u satıldı. Merkez Ankara’da dairelerin metrekare fiyatları 5 bin 500 TL’den başlıyor. Projede yer alan satılabilir ofis alanlarının büyüklüğü 240 bin metrekare… Ayrıca 300 odalı bir otel de yer alacak
BÖLGEYE CANLILIK GETİRECEK
Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gedikli, Merkez Ankara Projesi’nin hem ekonomiye hem de konut sektörüne katkı sağlayacağını belirtti. Gedikli “Merkez Ankara’nın sahip olduğu karma proje yapısıyla bölgeye canlılık getireceğine, yatırımcılarına kazandıracağına, sakinlerine yüksek standartlı bir yaşam imkânı sunacağına ve Ankara’da örnek gösterilecek bir proje olacağına inanıyorum. Merkez Ankara projesinden toplam 4 milyar 195 milyon TL satış geliri beklemekteyiz. Tabii ki dileğimiz, projenin yapımı sürecinde öngörülen rakamların üstünde bir sonuç elde edilmesidir” açıklaması yaptı. Gedikli ayrıca Ekonomik verilerdeki iyileşme, faiz indirimleri ve konut kredilerinin yüzde 1’in altına düşmesi, gayrimenkul sektöründeki aktiviteyi de hızlandırdı. 2020 ve sonraki yıllarda gayrimenkul sektörünün daha iyi olacağının en önemli göstergesi” dedi.
KENT YAŞAMINA ZENGİNLİK KATIYOR
Kohn Pedersen Fox (KPF) mimarı Mustafa Chehabeddine, Merkez Ankara projesi masterplanını Ankara’nın kent yaşamına zenginlik katmayı hedefleyen yeni bir şehir merkezi olarak tasarladıklarını söyledi. Kamusal ve yarı-kamusal mekanların çeşitli deneyimler sunmak üzere katmanlaştığı, etkinliği yüksek bir zemin kat kurgusu yarattıklarını anlatan Chehabeddine, “Nitelikli bir yoğunluk yaratmak istedik. Projenin merkezi, omurgasına eklemlenen kamusal meydanlar, çekim merkezleri, buluşma noktaları ve projenin kentsel çevresi ile ilişki kuran bağlantı noktaları olarak işlev görmesini sağlıyor. Yüksek kotlardaki bahçeler kamusal ortama üçüncü boyutta derinlik katarak, projeyi farklı seviyelerde çarpıcı şekilde deneyimlemeyi sağlarken konut sakinlerine de oldukça çeşitlilik gösteren sosyal alanlar sunuyor” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.