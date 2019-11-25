Ankara'nın yeni yüzü olacağız

Konut sektörü, faizlerdeki düşüş ve kampanyaların etkisiyle hareketli günler yaşıyor. Buna müteakiben yatırımlarda da artış gözleniyor. Son olarak 1 milyon 217 bin metrekarelik inşaat alanıyla Türkiye’nin tek parselde inşa edilmiş en büyük karma projesi Merkez Ankara, Emlak Konut GYO güvencesiyle Pasifik İnşaat tarafından satışa çıkarıldı. 10 blokta toplam bin 425 konut bulunan projede metrekare fiyatı 5 bin 500 TL’den başlıyor. Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan Ankara’nın yeni yüzü olacak proje ile ilgili “Ankara’ya mimari ve gayrimenkul alanında yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyoruz” açıklaması yaptı.

Projenin detayları hakkında bilgi verir misiniz?

Merkez Ankara, Eski Ankara ile Yeni Ankara’nın kesiştiği, şehrin en ulaşılabilir noktasında yükseliyor. Tarihi Ankara projesi bu bölgede yer alıyor. Ankara Kalesi civarındaki eski Ankara evleri ve Ulus’ta bulunan Cumhuriyet dönemi binaları yenileniyor ve etrafları temizlenerek tarihi doku ortaya çıkarılıyor. Merkez Ankara eski ve yeni Ankara arasında adeta bir köprü oluşturuyor. Merkez Ankara; dünyada şehirle özdeşleşmiş marka binaların mimarı olarak bilinen Kohn Pederson Fox (KPF) tarafından Londra’da tasarlandı. Projede yer alan yeni nesil açık alışveriş merkezi tasarımı ise dünyanın en çok tanınan alışveriş merkezlerine imza atan DDG tarafından gerçekleştirildi. Proje tek parselde 1 milyon 217 bin metrekarelik inşaat alanı ve AKM Millet Bahçesi’ne komşu konumuyla fark yaratıyor.

Bu proje Ankara’ya ne katacak?

Dünyanın iyi planlanmış, gelişmiş kentlerinde şehir merkezleri büyük projelerle şekilleniyor. Merkez Ankara’yla Başkent’in merkezini eski cazibesine kavuşturma projelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Next Level projelerinde olduğu gibi bu projeyle de Ankara’ya mimari ve gayrimenkul alanında yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle 2016’dan bugüne projeyi sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık. Bölgeye, başkentimize ve ülkemize yakışır bir proje ortaya çıkardık. Merkez Ankara ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarından oluşan ve tüm ihtiyaçların çözüldüğü bir proje.

Lokasyon olarak ne gibi avantajları var?

Projemiz, Avrupa’nın en büyük eğlence parkı Ankapark’a oldukça yakın bir lokasyonda yer alıyor. İstanbul’u ve birçok şehri Başkent’e bağlayan Yüksek Hızlı Tren Garı Merkez Ankara’ya yürüme mesafesinde. Ayrıca metro ve yeni Başkentray ile projemiz şehir içi ulaşımın da merkezinde. Diğer tüm olanaklarının yanı sıra ulaşımdaki kolaylıklarla da projemiz, Ankara’dan olduğu kadar birçok Anadolu şehrinden yatırımcıları da başkente getirecektir dedi. Ayrıca Ankara’nın bütün adliyelerinin bir araya getirileceği Yeni Adalet Sarayı da bu bölgede yer alacak. Yine, şehrin en büyük iki şehir hastanesinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi de bu bölgede yapıldı.

Projenin büyüklüğünden bahseder misiniz?

Dünyanın en iyi mimarlarının geliştirdiği konseptiyle modern Ankara’nın yeni yüzü olmayı hedefleyen ve farklı yaşam stilleri için farklı yaşam alanları sunan Merkez Ankara’da 10 blokta, toplam bin 425 konut bulunuyor. Projede kendine özel peyzaj ve sosyal alanları ile 2+1’den 6+1’e kadar farklı daire tiplerinden oluşan 824 adet aile konutu ile 1+1 ve 2+1’lerden oluşan 601 adet şehir süitleri, açık hava alışveriş merkezinin 500 metre uzunluğundaki caddesi ile birbirinden ayrılıyor. Merkez Ankara, A plus ofis özelliklerine sahip ve Türkiye’nin modern mimarideki simge binalarından biri olacak Süper Kule’nin yanı sıra, ikiz ofis kuleleriyle şehrin en prestijli ofis parkına sahip olacak.

Sosyal alanları hakkında neler söylersiniz?

Kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, Spa merkezi, squash alanı, spor sahaları, çocuk aktivite alanları ve günün yorgunluğunun atılacağı hobi bahçelerinin yer alacağı Merkez Ankara’da bulunan yaya ve bisiklet yolları bir köprü ile AKM Millet Bahçesi’ne bağlanacak. Merkez Ankara merkezdeki mükemmel konumu, seçkin mağazaları, restoranları, kafeleri yeni buluşma noktası olacak.