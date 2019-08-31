Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Ankara-Sivas YHT Projesi şantiyesinde incelemede bulunan Turhan, daha sonra Sorgun ilçesinde ray kaynağı çalışmasına katıldı.

Turhan, burada yaptığı açıklamada, projenin yüklenici firmalarından yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını aktararak, "Adım adım sona yaklaşıyoruz. Artık bu projede ray döşeme işi hızlandı.Yerköy ve Sivas arasında yaklaşık 100 kilometreyi buldu. Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarını başlattık. 8 kilometrelik bir kesim de orada tamamlandı." diye konuştu.

Çalışmaların bundan sonra daha hızlı şekilde yürüyeceğini dile getiren Turhan, "404 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel yapısı barındırıyor. 27,5 kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük var. 611 adet köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt ve üst geçit bu projenin bünyesinde inşa edildi. Toplam sanat yapısı 930 adet. Bu projede 100 milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Turhan, alt yapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını anlatarak, şunları kaydetti: "Viyadük ve tünellerimizde çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Bu yıl sonuna yakın inşallah bu hat üzerinde test sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı planlıyoruz. Tabi yüksek hızlı tren, AK Parti iktidarı döneminde milletimize verilmiş olan önemli bir hizmet. Avrupa'da 6, dünyadaki 8 ülkeden birisiyiz. Daha önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve Ankara-Konya hattını yüksek hızlı tren hizmetiyle buluşturduk. Ben burada, bu hizmeti veren işçisinden mühendisine, teknisyeninden proje mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Tabi bu hizmetlerin başında Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bizler de onun gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz. Bizim amacımız, hedefimiz milletimize hizmet etmektir. Ona hak ettiği yaşam kalitesini ve standardını sunmaktır."

- İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

Bir gazetecinin İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan kaç aracın geçiş yaptığını sorması üzerine Bakan Turhan, "İstanbul-İzmir otobanı bildiğiniz gibi 5 Ağustos'ta, Kurban Bayramı öncesinde projenin tamamı hizmete açıldı. Daha önceki yıllarda açılmış olan kesimleri vardı, şimdi tam olarak hizmet veriyor. Son rakamlar, 2,5 milyona yakın araç bu yolu kullandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam o güzergahta seyreden insanlara önemli de bir rahatlık, ulaşım konforu, trafik güvenliği ile seyahat etme imkanı sağladı. Hepsinden önemlisi de zaman tasarrufu sağladı." dedi.

Turhan, daha önce İstanbul-İzmir arasındaki kara yolu güzergahının yoğun bir trafiğe maruz kaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Ülkemizin gelişmiş olan bir bölgesi. İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir gibi bu projenin içinden geçtiği ülkemizin gelişmiş olan illeri, giderek artan bir trafiğe de maruz kalıyor. Mevcut güzergahta özellikle İstanbul-Bursa, Bursa-Balıkesir arasında İzmir- Manisa arasında mevcut kara yolu kapasitesini doldurmuştu ve ulaşım hizmet seviyesi giderek düşüyordu. Biz öncelik sırasına göre önce Gebze-Yalova arasını, daha sonra Yalova- Orhangazi arasını daha sonra da İzmir-Turgutlu, Manisa-Saruhanlı arasını bu yılın başında açmıştık. Bursa doğu kavşağı ile Saruhanlı kavşağı arasındaki kesimi de trafiğe açarak bir proje bütünlüğü içerisinde sürekli akım koşullarını sağlayacak şekilde ulaşım hizmeti vermeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun, darısı diğer projelerin başına. Hedefimiz, önümüzde Ankara-Niğde var, İzmir-Çandarlı otoyolları var bunları da önümüzdeki aylarda hizmete açmış olacağız."

Açıklamanın ardından Turhan, ray eksenini dengeye getiren araçla kısa süreli yolculuk yaptı.

İncelemelere, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer ve AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk da eşlik etti.