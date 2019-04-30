Ankara-Tahran tren seferleri için anlaşma

Resmi temaslarda bulunmak üzere İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile 8. Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Tahran-Ankara ve “Tahran-Tebriz-Van tren seferlerinin yeniden başlatılması ile kara yolu taşımacılığının daha da geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

İRAN BİZİM İÇİN KAPI

Yeni taşıma koridorlarının geliştirilmesinin her iki ülkenin taşımacılığı ve ticareti açısından önemli olduğuna dikkati çeken Turhan, “Türkiye, İran için Avrupa’ya açılan kapı; İran da Türkiye için başta Orta Asya olmak üzere Asya’ya açılan kapıdır. Heyetlerimiz, bu amaçla yeni taşıma güzergahlarını görüşüp Kombine Taşımacılık Anlaşması imzalanmasına karar vermişlerdir. Bu karar oldukça önemlidir. Ayrıca bölgemizde yaşanan siyasi gelişmeler, ulaştırmayı da doğrudan etkilemektedir” dedi.

Demir yolu taşımacılığı için kurulan çalışma grubunun da önemli kararlara imza attığını aktaran Turhan “Ülkelerimiz arasındaki demir yolu yük ve yolcu trafiğinde sürdürülebilirlik oldukça önem arz etmektedir. Heyetlerimiz, iki ülke arasındaki demir yolu taşımacılığının yıllık bir milyon tona çıkarılması ve demir yolu taşımacılığı alanındaki engel ve problemlerin giderilmesi amacıyla, 1 ay içerisinde Türkiye’de taşıma organizatörü ve yük sahibi şirketlerin de katılımıyla bir toplantı yapılması hususunda mutabık kalmıştır” diye konuştu.

İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Türkiye Demir Yolu İdareleri arasında BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) vagonlarının Türkiye sınırlarında hareketine ilişkin İran Demir Yolları tarafından hazırlanan Altı Taraflı Mutabakat Zaptı taslağının nihai hale getirilmesi için 2 ay içerisinde yine bir araya gelecekleri bilgisini paylaşan Turhan, Tatvan-Ankara demir yolu hattındaki inşa faaliyetlerinin tamamlanması bağlamında Tahran-Ankara ve Tahran-Tebriz-Van tren seferlerinin yeniden başlatılması hususunda mutabık kaldıklarını belirtti.

TOPLANTI 14 MAYIS’TA

Turhan, 14-15 Mayıs 2019’da Tahran’da bu trenlerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir ön hazırlık toplantısı yapacaklarını ifade etti. Deniz taşımacılığı için kurulan çalışma grubunda da önemli kararlara imza atıldığını dile getiren Turhan, Türkiye-İran 4. Denizcilik Ortak Komite Toplantısı’nın bu yılın ikinci yarısında yapılması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.