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Ekonomi

Anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzalandı: Türkiye'nin benzersiz ağından istifade edeceğiz

Türk Hava Yolları (THY) Vietnam Hava Yolları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzaladığı iyi niyet anlaşmasıyla etkin iş birliği portföyüne yeni bir ortaklık daha ekledi. THY ile yaptıkları anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vietnam Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Dang Ngoc Hoa, 'Vietnam Hava Yolları olarak biz de Türk Hava Yollarının 345 destinasyona ulaşan benzersiz erişim ağından istifade edebileceğiz' dedi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzalandı: Türkiye'nin benzersiz ağından istifade edeceğiz
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THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, THY hava kargo markası Turkish Cargo özelinde imzalanan iyi niyet anlaşmasıyla iki şirketin potansiyel işbirliği çeşitliliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

- "THY'NİN 345 DESTİNASYONA ULAŞAN BENZERSİZ ERİŞİM AĞINDAN İSTİFADE EDEBİLECEĞİZ"

Vietnam Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Dang Ngoc Hoa ise THY ile yaptıkları anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Yolları ile karşılıklı fayda temelinde tesis ettiğimiz işbirliğimiz çerçevesinde iş ortağımız, Vietnam transit noktası üzerinden Okyanusya ve Kuzey Doğu Asya bölgelerine erişim sağlayabilecekken, Vietnam Hava Yolları olarak biz de Türk Hava Yollarının 345 destinasyona ulaşan benzersiz erişim ağından istifade edebileceğiz. Vietnam'ın Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen lojistik merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağlayacak bu işbirliğinin her iki havayolu şirketine de fayda sağlamasını diliyorum."

- ANLAŞMA, TURKİSH CARGO'NUN SEKTÖRDEKİ LİDER KONUMUNU DAHA DA PEKİŞTİRİYOR.

İyi Niyet Anlaşması'nın, içerdiği prensipler ve tesis edilecek yüksek potansiyelli işbirliği için oldukça önemli bir adım olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Her iki bayrak taşıyıcının ilk etapta hava kargo faaliyetleri alanındaki ortaklıklarının yakın gelecekte farklı ticari boyutlarda da değerlenmesi hedefleniyor. Nihai olarak bu anlaşma, Turkish Cargo'nun sektördeki lider konumunu daha da pekiştiriyor. THY ailesinin önemli bir parçası olarak Turkish Cargo, küresel lojistikteki uzmanlığını sürekli olarak sergilemekte ve en geniş ve verimli kargo ağlarından birine sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu yeni gelişme, Turkish Cargo'nun uyum yeteneğini ve stratejik öngörüsünü sadece göstermekle kalmıyor, aynı zamanda kapsama alanını daha da genişletme ve hizmet kalitesini artırma konusundaki taahhüdünü de vurguluyor. Bugünkü imzayla birlikte, Turkish Cargo, özellikle önemli bölgeleri bağlama ve uluslararası ticareti teşvik etme konusunda, hava kargo taşımacılığının geleceğini şekillendirmedeki rolünü yeniden teyit ediyor."

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