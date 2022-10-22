İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2022 Cumartesi / 27 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,3652
  • ALTIN
    990.47
  • BIST100
    3934.63
Ekonomi

Anlaşma imzalandı: 7 blokta petrol aranacak

Avrupa'daki enerji krizi sonrası bölgeye ilginin arttığı Somali'de, ABD'li şirketle petrol arama anlaşması yapıldı. Anlaşma kapsamında 7 blokta petrol aranacağı ifade ediliyor. Her bir keşif bölgesinden günlük 100 bin varil petrol çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 11:28 - Güncelleme:
Anlaşma imzalandı: 7 blokta petrol aranacak
ABONE OL

Somali, ABD'li petrol arama şirketi Coastline Exploration ile açık denizde 7 blokta petrol aramak için anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Somali hükümetine sözleşme için 7 milyon dolar ödendiği ve arama faaliyetleri programının netleşmesi için çalışıldığı belirtildi.

100 BİN VARİL PETROL ÇIKARILACAK

Şirket, arama yapılacak her bir keşif bölgesinden günlük 100 bin varil petrol çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, anlaşmanın, Somali'nin uluslararası yatırımlara açık olduğunu gösterdiğini ifade ederek, ilk keşfin en yakın zamanda başlamasını istediklerini söyledi.

BÜYÜK ÇAPTA DOĞAL GAZ VE PETROL REZERVİ

Doğu Afrika'da Etiyopya, Uganda, Mozambik, Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerde büyük çapta doğal gaz ve petrol rezervi bulunuyor.

Avrupa'daki enerji krizi sonrası ilginin arttığı bölgede keşif ve petrol boru hattı inşası çalışmaları sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.