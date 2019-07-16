Anlaşma sağlandı: Yeni dönem başlıyor

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Anlaşma sağlandı: Türkiye-Malezya ticaretinde yeni dönem başlıyor

Türkiye-Malezya ilişkilerinde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

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Bu kapsamda 24-27 Temmuz tarihlerinde Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad’ın Türkiye ziyaretinde kritik konular masaya yatırılacak. Bu konular arasında Türkiye-Malezya serbest ticaret anlaşmasının (STA) hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret konularını içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Malezya Varlık Fonu Khazanah’ın Türkiye’deki yatırımları, palm yağı özelinde takas ticareti olasılığı, savunma sanayi ve otomotiv sektöründe işbirliği gibi konuların da üzerinde durulacağı belirtiliyor. 
 
(Akşam)
 

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