Anlaşma yapan ilk ülke olduk! Türkiye öncü olacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Basın Sözcüsü de olan Kavaloğlu, AA muhabirine, Türk turizmini tanıtmak için dijitalde ve medyada çok ciddi pazarlama etkinliklerinin yapıldığını anlattı.

TGA'nın bu anlamda dinamik bir yönetime sahip olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, "Özellikle bu yıl da pazarlama stratejisini devam ettirmek temel amacımız. Yeni pazarların geliştirilmesi, elimizdeki pazarlarda gücümüzü kaybetmemek gibi temel ilkelerimiz var. Rakiplerimizden ön planda olmak için çalışıyoruz." dedi.

Kavaloğlu, 2023'ün turizmde çok ciddi anlamda artıyla tamamlanacak bir yıl olacağını ifade ederek, 16 milyon turist hedefi koyduklarını kaydetti.

Türkiye için önemli bir pazar olan Rusya'da eski rakamlara ulaşmak istediklerini belirten Kavaloğlu, "Almanya, 2022'de rekor yılı olan 2019'un rakamlarının üzerine çıktı. İngiltere ilk defa 1 milyon turist sayısını geçti." diye konuştu.

Polonya ve Balkan pazarının güçlenmesinin umutlandırdığını dile getiren Kavaloğlu, temel olarak ilk beş turizm ülkesi arasında olmayı hedeflediklerini bildirdi.

- "DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARIYORUZ"



Türkiye'nin salgın sürecinde hayata geçirdiği Güvenli Turizm Sertifikası'nın turizme katkısının önemli olduğuna değinen Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Güvenli Turizm Sertifikası hala devam ediyor. Turizme ciddi katkılar sağladı. Güvenli turizmin ardından, GSTC ile Sürdürülebilir Turizm Programı anlaşması yapıldı. Anlaşma dört evreden oluşuyor. İlk evreyi bu sene itibarıyla tamamlayacağız. Böylece çevreye olan duyarlılığımızı ve sistemin sürdürülebilir olduğunu tüm dünyaya kanıtlayacağız, buna önderlik yapacağız. Sadece Antalya'da 50 otel Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'nı aldı. Bu ayın sonunda sertifika alan otel sayısı 100'e çıkacak. Yıl sonuna kadar 400 otelin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu anlamda dünyada bir ilki başarıyoruz."

Türkiye'yi tercih eden turist profilinin yüzde 70'ini, daha önce ülkede tatil yapanların oluşturduğuna işaret eden Kavaloğlu, Sürdürülebilir Turizm Sertifikası ile Türkiye'ye daha önce gelmemiş kişilerin de tatile gelebileceğini vurguladı.

Kavaloğlu, Türkiye'nin dünyanın en güzel coğrafyasında olduğunu ve bunun turizm hareketi şansı sağladığını belirterek, çevreye verdikleri önemi sürdürmek istediklerini anlattı.

Güvenli Turizm Sertifikası'nın kurallarının çoğunluğunun salgın bitse de devam edeceğini kaydeden Kavaloğlu, "Türkiye, turizmde dünyada herkese örnek olacak bir programı gerçekleştiriyor. Sürdürülebilir Turizm Programı ile turizmde çok ciddi anlamda ön plana çıkacağız. Türk turizmini sürdürülebilir kılma anlamında çok değerli bir program." dedi.

- "BİRÇOK OTELİMİZ SERTİFİKAYA LAYIK GÖZÜKÜYOR"



Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla salgın döneminde Güvenli Turizm Sertifikası ile yola çıkıldığını hatırlattı.

Bunun turizme önemli katkısının olduğuna dile getiren Yazıcı, "Bakanımızın vizyonuyla salgın döneminde neredeyse en fazla turist alan ülkeydik. Salgın döneminde Güvenli Turizm Sertifikası ile öne çıkıldı. Şimdi de 'yeşil belge' de denen Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'yla devam ediyoruz. Birçok otelimiz buna layık gözüküyor. Salgın sürecindeki sınavı güzel geçtiğimiz gibi sürdürülebilir turizm noktasında da hiçbir sorun olmayacaktır." ifadelerini kullandı.