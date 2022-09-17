Anlaşmayı MSB duyurdu: Türkiye'de üretildi, komşuya gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından üretilen 2,5 tonluk yangın söndürme kitlerinin ihracatı için Gürcistan ile anlaşma yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, ASFAT tarafından üretilen ve orman yangınlarına havadan müdahale imkanı sağlayan yangın söndürme kitlerinin yurt dışına ihracatının başladığı belirtildi.

Orman yangınlarıyla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "rezerv güç" olarak görev yapmasının kararlaştırıldığı ve TSK'ya ait hava araçlarının yangınlarda görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TSK'ya ait uçak ve helikopterler için ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanlar da ASFAT tarafından sağlanmıştı. Bu kapsamda ASFAT tarafından Türk Askeri Fabrikalarında yangın kitleri üretilmiş ve bu kitler TSK'ya ait hava araçlarına entegre edilerek yangınlara hızlı ve etkin bir müdahale imkanı sağlanmıştı."

ASFAT'ın, yangın kitlerinin üretimine başlamasıyla ülke için bir ilke imza atıldığı aktarılan açıklamada, 2022'ye kadar yurt dışından temin edilen ve temin sürecinde büyük sorunlar yaşanan yangın söndürme kitlerinin, Türk Askeri Fabrikalarına kazandırılan yetenek ile artık yerli ve milli olarak üretilmeye başlandığı vurgulandı.

Askeri fabrikalarda üretilen yangın söndürme kitlerinin helikopterlere 2,5 ton su taşıma imkanı sağladığı ve yangınlara saatte 30 ton su ile müdahale edildiği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizin kullandığı yangın kitleri için ASFAT ile Gürcistan arasında anlaşma yapıldı. Anlaşma çerçevesinde ilk etapta 2,5 ton yangın söndürme kitleri ihracatı için imzalar atıldı. Gürcistan orman yangınlarıyla mücadelede de artık yerli ve milli olarak askeri fabrikalarımızda üretilen yangın kitlerini kullanacak."