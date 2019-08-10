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Anneye 2 bin 420 lira destek

İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılan annelere, günlük 80 lira cep harçlığı ve aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriyor.

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Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması amacıyla pek çok destek sağlanıyor. Bu kapsamda İŞKUR, düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılan çocuklu annelere para kazanma fırsatını sunuyor.  
 
GÜNLÜK OLARAK ÖDEME
 
İşsiz çocuklu annelerin sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılmaları durumunda, İŞKUR tarafından kendilerine, günlük 77 lira 70 kuruş ödeme yapılıyor. Söz konusu programlarda kazanç, 26 gün üzerinden hesaplanıyor. Yani bir aylık program sonunda işsiz anneler 2 bin 20 lira ödeme alıyor.  Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, cep harçlığının yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için, program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Örneğin, imalat sanayiinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan bir anne, 2019 yılında 6 ay boyunca aylık 2 bin 20 TL harçlık ve 400 TL bakım desteği olmak üzere toplam 2 bin 420 lira alabilecek.
 
NEREYE BAŞVURULACAK?
 
Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programını düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.
 
6 AY SÜRÜYOR
 
İşbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay kadar uygulanıyor.  
 
(Güneş)

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