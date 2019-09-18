29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7082
  • 6,3244
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Antalya 11 milyonu aştı

Turizmin başkenti olarak nitelenen Antalya, bu yıl 1 Ocak-15 Eylül döneminde 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Deniz, kum ve güneşiyle büyüleyen, antik kentleriyle tarihe yolculuğa çıkaran, eşsiz koyları, mağaraları, kanyon ve şelaleleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak-15 Eylül 2019 tarihlerinde kente gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik artış yaşandı. Antalya, 15 Eylül’e kadar 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı. Böylece, günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.       

16 MİLYONU BULACAK 

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya’da güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi. Rusya, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere Antalya’nın turist potansiyelinin her pazarda büyüdüğüne dikkati çeken Atmaca, bu yıl kente Rusya’dan gelen yabancı turist sayısının 4 milyonu aştığını, bunu Avrupa pazarının izlediğini ifade etti. Eylül ve ekim aylarında özellikle Rus turist bakımından otellerde doluluk yaşandığına dikkati çeken Atmaca, “Eylül ve ekim için Ruslardan ciddi talep var” dedi.    

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da “Turizmdeki hedeflerimiz doğrultusunda büyüme trendinin devam etmesi önemli. Güzel bir sezon geçiriyoruz” dedi. 

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Darbe girişiminin zihinsel önemini küçümsedik"

'Darbe girişiminin zihinsel önemini küçümsedik'

Beşiktaş tekrar başvurusundan vazgeçti

Beşiktaş tekrar başvurusundan vazgeçti

Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Taliban saldırısında 48 kişi öldü

Taliban saldırısında 48 kişi öldü

Suudilere müjde, Çinlilere tehdit

Suudilere müjde, Çinlilere tehdit

BDDK'dan önemli açıklama

BDDK'dan önemli açıklama

Tunus'taki seçimlerde Kays Said, ikinci tura kalmayı garantiledi

Tunus'taki seçimlerde Kays Said, ikinci tura kalmayı garantiledi

2 bin yıllık tarihi tabela masa olarak kullanılıyordu

2 bin yıllık tarihi tabela masa olarak kullanılıyordu
 

POPÜLER HABERLER

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

Tarihin en iyi Devler Ligi kadrosu!

Tarihin en iyi Devler Ligi kadrosu!

Akıncı için tarih belli oldu

Akıncı için tarih belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA