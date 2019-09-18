Antalya 11 milyonu aştı

Deniz, kum ve güneşiyle büyüleyen, antik kentleriyle tarihe yolculuğa çıkaran, eşsiz koyları, mağaraları, kanyon ve şelaleleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak-15 Eylül 2019 tarihlerinde kente gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik artış yaşandı. Antalya, 15 Eylül’e kadar 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı. Böylece, günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.

16 MİLYONU BULACAK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya’da güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi. Rusya, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere Antalya’nın turist potansiyelinin her pazarda büyüdüğüne dikkati çeken Atmaca, bu yıl kente Rusya’dan gelen yabancı turist sayısının 4 milyonu aştığını, bunu Avrupa pazarının izlediğini ifade etti. Eylül ve ekim aylarında özellikle Rus turist bakımından otellerde doluluk yaşandığına dikkati çeken Atmaca, “Eylül ve ekim için Ruslardan ciddi talep var” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da “Turizmdeki hedeflerimiz doğrultusunda büyüme trendinin devam etmesi önemli. Güzel bir sezon geçiriyoruz” dedi.