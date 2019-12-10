Antalya 16 milyonu yakalayacak
Türkiye turizmi zor günleri geride bırakmasının ardından rekorlar kırıyor Antalya, geçen yıl 13 milyon 642 bin turisti ağırlarken, bu yıl konulan 16 milyon hedefinin tutacağı açıklandı.
Şehre 193 ülkeden turist gelirken, sektör temsilcileri de yeni rekorlar için hazırlanıyor. Turizmde iyi bir sezon geçiren kent, turist sayısı bakımından 2018’in rakamını geçen ay geride bıraktı. Antalya’ya 11 ayda gelen turist sayısı 15 milyon 600 bini geçti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde bu yıl, geçen yıla göre yüzde 17’lik bir büyüme gerçekleştiğini söyledi. Antalya’ya hava yoluyla direkt uçuşla gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini vurgulayan Karaloğlu, İstanbul tarifeli seferlerle gelen turist sayısının ise 600 bin civarında olduğunu bildirdi.
CİDDİ İLERLEME VAR
Dün itibarıyla Antalya’ya gelen yabancı turist sayısının 15 milyon 650 bin civarında olduğunu belirten Karaloğlu, “Bu ayda da 300 bin civarında yolcuyu bekliyoruz. Bu doğrultuda 2019’u 15 milyon 950 bin civarında turistle kapatmış olacağız. Hedefimiz 16 milyondu. Bu hedefi Antalya’da turizm sektörüyle koymuştuk, yıl sonunda da bu hedefe ulaşmış olacağız” dedi.
HEDEFE YAKLAŞIYORUZ
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Geçen yıl tüm zamanların en iyi yılıydı ancak bunu da geçtik. 2019, şu an tüm zamanların en iyisi oldu. Hedefimiz 16 milyondu ve bu rakama da adım adım koşuyoruz, bu yıl 16 milyonu yakalayacağız” dedi.
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