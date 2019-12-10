Antalya 16 milyonu yakalayacak

Şehre 193 ülkeden turist gelirken, sektör temsilcileri de yeni rekorlar için hazırlanıyor. Turizmde iyi bir sezon geçiren kent, turist sayısı bakımından 2018’in rakamını geçen ay geride bıraktı. Antalya’ya 11 ayda gelen turist sayısı 15 milyon 600 bini geçti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde bu yıl, geçen yıla göre yüzde 17’lik bir büyüme gerçekleştiğini söyledi. Antalya’ya hava yoluyla direkt uçuşla gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini vurgulayan Karaloğlu, İstanbul tarifeli seferlerle gelen turist sayısının ise 600 bin civarında olduğunu bildirdi.

CİDDİ İLERLEME VAR

Dün itibarıyla Antalya’ya gelen yabancı turist sayısının 15 milyon 650 bin civarında olduğunu belirten Karaloğlu, “Bu ayda da 300 bin civarında yolcuyu bekliyoruz. Bu doğrultuda 2019’u 15 milyon 950 bin civarında turistle kapatmış olacağız. Hedefimiz 16 milyondu. Bu hedefi Antalya’da turizm sektörüyle koymuştuk, yıl sonunda da bu hedefe ulaşmış olacağız” dedi.