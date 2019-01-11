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Antalya 3 bin takımı ağırlayacak

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 2018’de tüm zamanların rekorunu kırarak 13 milyon 642 bin yabancı turist ağırlayan Antalya, spor turizminde de altın çağını yaşıyor.

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Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, yaptığı açıklamada, 170’in üzerinde futbol sahasına sahip Antalya’da bu ay yerli ve yabancı futbol takımlarının kampa girmeye başladığını söyledi. Antalya’nın, Spor Toto Süper Lig ile alt liglerden ve yabancı futbol takımlarıyla farklı spor branşlarından yaklaşık 3 bin takımı ağırlayacağını aktaran Yaşacan, “Geçen yıl bin 500 takım vardı, bu yıl 3 bine yaklaşacağız” dedi.      

ÖLÜ SEZON KALMADI

Yaşacan, spor turizmi ile Antalya’da sezonun 12 aya yayıldığını belirtti. Önceden kış sezonunda otellerin kapandığını ifade eden Yaşacan, “Spor turizmi ile oteller 12 ay açık kalıyor, çalışanlar parasını alıyor, domatesçisi domatesini satıyor. Spor turizmi sayesinde ‘ölü’ sezon kalmıyor” dedi. Takımların Türkiye’nin tanıtımını da en iyi şekilde yaptığını ifade eden Yaşacan, ülkeye gelen sporcuların, sosyal medya aracılığıyla binlerce kişiye ulaşarak, buradaki izlenimlerini paylaştığını kaydetti. Yaşacan, “Buraya gelen takımlar gelecek sezonlar için de rezervasyon yapıyorlar” diye konuştu.  

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