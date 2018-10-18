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Antalya Kurvaziyer ve Yat Limanı Projesi’ne ilk talip

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kurvaziyer ve Yat Limanı Projesi’ne ilk talip çıktı.

  • İHA
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kurvaziyer ve Yat Limanı Projesi’ne Maya Holding (Hong Kong) ve Çin Menşeli Partneri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan toplantıda talip olduklarını açıkladı.
 
Açıklamada, “Yaklaşık 300 Milyon Dolar maliyetli yatırım; kurvaziyer limanına 300 metrenin üzerinde 4 gemi yanaşabilecek, 420 yat kapasiteli marina, otel, ticari alan, yat kulübü gibi yerleşkeye sahip olacak. Antalya turizmine büyük ivme kazandıracağına inandığımız bu büyük projede yer almak gurur kaynağımız olacaktır. Projeyi Antalya’ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes türel'e teşekkür ederiz ” denildi.
 

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