Antalya'da 13 bin işletmeye denetim yapıldı

Gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimlerin hızla devam ettiği bildirildi. Denetimlerde Ramazan ayı nedeni ile halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak tüketimi artan ürünleri üreten işletmelere yönelik denetimlere ağırlık verildi. Özellikle ekmek ve ekmek çeşitleri, pide, unlu mamuller, pasta ve pastacılık ürünleri, börek, sütlü tatlılar, şuruplu tatlılar ve şekerlemeler, tahin, helva, pekmez, bisküvi, çikolata, kakaolu ürünler üreten gıda işletmelerinde ilave denetimler yapıldığı bildirildi.