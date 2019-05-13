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Antalya'da 13 bin işletmeye denetim yapıldı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılı içerisinde ilk dört ayda toplam 19 ilçede 13 bin 74 işletmeye yönelik denetim gerçekleştirildi.

  • İHA
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Gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimlerin hızla devam ettiği bildirildi. Denetimlerde Ramazan ayı nedeni ile halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak tüketimi artan ürünleri üreten işletmelere yönelik denetimlere ağırlık verildi.  Özellikle ekmek ve ekmek çeşitleri, pide, unlu mamuller, pasta ve pastacılık ürünleri, börek, sütlü tatlılar, şuruplu tatlılar ve şekerlemeler, tahin, helva, pekmez, bisküvi, çikolata, kakaolu ürünler üreten gıda işletmelerinde ilave denetimler yapıldığı bildirildi.

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