'Antalya’daki hortumu pazara yansıtmayın'
Antalya’daki hortum, seraları vurdu. Sebze ve meyve fiyatlarının hortum bahanesiyle daha da artmasından endişe edilirken, bölgedeki oda başkanları aracı fırsatçıları uyardı: Ürettiğimiz dünyaya yeter. Kimse hortumu bahane edip fiyat artırmasın.
Antalya’da 24 Ocak’tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum can ve mal kaybına neden olurken bacasız fabrika olarak nitelenen seralara da zarar verdi. Sebze üretim merkezi Kumluca ile narenciye merkezi Finike’de yüzde 10 hasar olduğu belirtilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 50 yükselen fiyatlara ikinci bir zam daha dillendirilmeye başlandı. Ancak bölgedeki o başkanları ‘hortumu bahane ederek’ zam yapmaya hazırlanan aracıları uyardı.
DÜNYAYA YETERİZ
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, önceki günkü hortumda Kumluca’da bin dönüme yakın seranın zarar gördüğünü kaydetti. kökçe dünkü hortumda ise Salur Mahallesi’nde 100 dönüm sera yıkıldığını belirterek “Hiç kimse bu zarar gördü diye karaborsacılık yapmasın. 49 bin dekar alanda daha üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz Türkiye’ye yeter, dünyaya yeter. Hortumu bahane edip de ara yerdeki karaborsacılar fiyat artırmasın” dedi.
ZAM BEKLEMİYORUZ
Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KUMSEKDER) Başkanı Ahmet Kaya, Antalya’da yaşanan hortum nedeni ile ilçede bulunan üretim alanlarının yüzde 10’nun zarar gördüğünü belirterek, Toptancı Hali’ne gelecek ürün miktarında yüzde 10 azalma olacağını açıkladı. Kaya ayrıca ürün fiyatlarının yüksek olması nedeni ile yeni bir artış beklemediklerini kaydetti. Hava şartlarından dolayı ürünlerde yüzde 50 azalma olmuştu. Bu hortum nedeni ile de yüzde 10’a yakın bir azalma bekliyoruz. Fiyatlar şu anda zaten yüksek. Önceki fiyatlar olsa çiftçinin kazanması mümkün değil. Yeni artış beklemiyoruz” diye konuştu.
FİYAT ÖNCEDEN ARTTI
Tarihte ilk kez 20 lirayı aşan sebze fiyatları hortum felaketi öncesinde yüzde 50 zamlanmıştı. Hortum bahane edilerek daha da artırılmasından kaygı duyulan fiyatlar Antalya’da market raflarına ulaşana kadar birkaç kat katlanıyor. Antalya Hali’ndeki mevcut fiyatlara bakıldığında; domates en düşük fiyat 3.5 liradan işlem görüyor. Oysa aynı domates pazarda 5-7, markette ise 8-15 lira aralığında. Dolmalık biber halde 8.5 lira iken pazarda 12-15, markette 14-21 lira arasında satılıyor. Halde patlıcan fiyatı 10 lira iken, pazarda 12 lira, markette 21 lira. Halde 5.5 lira olan kabak ise pazarda 8, markette 15 lira seviyesinde bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca ve Finike’de hasar gören seraları gezdi.
TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ: Doğal afet zararlarının tazmini için çalışıyoruz
Kumluca ve Finike’de meydana gelen hortumdan zarar gören sera ve bahçeleri gezen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zararın tazmini için çalışma başlattıklarını söyledi. Pakdemirli, “Zarar tahmin ettiğimiz kadar büyük değil. Kumluca’da 1000 dönüm, Finike’de 4000 dönüm örtüaltı alanda zarar var. Yine bazı narenciye bahçelerinde zarar var” dedi. Pakdemirli, “Yaraların sarılması için çalışma yapacağız. 24 Haziran sonrası yaşanan tüm sel, heyelan gibi doğal afetle alakalı bakanlığımızın genel çalışması var. Bunlarla ilgili neler yapılacağı konusunda çalışma yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sunduk. Bu çalışmaya son birkaç günlük dönemde olanları da ilave edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an hasarla ilgili genel bir şey söyleyemeyeceğim ama hasar tespit ön çalışmaları 1 haftada bitecek. En kısa sürede tazmin konusunda ne yapabileceğimizi açıklayacağız” diye konuştu. Bu arada Pakdemirli ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, doğal afetlerden etkilenen alanlarda inceleme yaparak, vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
TARSİM: Sigorta ödemeleri haftaya yapılacak
Tarım Sigortaları Havuz İşletme AŞ (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, Antalya’da hortumun zarar verdiği tarım alanlarında 60 kişilik eksper grubunun hasar tespit çalışmalarına başladığını belirterek “Planlamamıza göre hasarları önümüzdeki hafta içerisinde üreticilerimize ödemiş olacağız” dedi. Satoğlu, hasarların oluştuğu tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin açıklamada bulunan Satoğlu, Antalya’nın tarımsal alanda hasarların oluştuğu ciddi bir afet yaşandığını söyledi. Afetin ağırlıklı olarak hortum, fırtına ve dolu şeklinde kendisini gösterdiğini dile getiren Satoğlu, “Önceki günden itibaren TARSİM’e 500 civarında sera, 400 civarında da açık alanda hasar ihbarı geldi. Bu sayının toplamda 1500’e kadar çıkmasını tahmin ediyoruz” diye konuştu.
İhbarlar doğrultusunda TARSİM tarım sigortaları eksperlerinin sahada çalışmalarına başladığını belirten Satoğlu, şunları söyledi: “60 kişilik eksper grubumuz sahada hasar tespitlerini yapıyorlar. Tahminimize göre pazar gününe kadar bu tespitler tamamlanacak ve planlamamıza göre hasarları önümüzdeki hafta içerisinde üreticilerimize ödemiş olacağız. Çok hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. En azından üreticilerimizin afet kaynaklı bu mağduriyetlerini gidermiş olacağız. Pazar gününe kadar tespitler tamamlanacak, daha sonra net tabloyu görmemiz mümkün olacak. Geçen yılki afette Antalya’ya ödediğimiz rakam yaklaşık 25 milyon lira. Bu yıl bunun çok daha üzerinde bir hasar ödemesi Antalyalı üreticilerimize yapmış olacağız.”
Sigortalılık oranı % 50 oranında arttı
Geçen yıl Antalya’da sigortalı sera alanının yaklaşık 40 bin dekar civarındayken bu yıl bu rakamın 60 bin dekarın üzerine çıktığını anlatan Satoğlu, seralardaki sigortalıkta yüzde 50 oranında artış gerçekleştiğini bildirdi. Antalya’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 48 bin civarında üretici bulunduğunu belirten Satoğlu, “Poliçe sayımız ise yaklaşık 26 bin. Yani ÇKS kayıtlı üreticilerimizin yarıdan fazlası TARSİM poliçesi yaptırıyor. Afetlerin getirdiği sonuçlara karşı üreticilerimiz kendilerini korumaya çalışıyor.” diye konuştu. Satoğlu, tarım sigortasının artık gübre, tohum, ilaç gibi bir ihtiyaç olarak görülmesini istedi ve üreticileri TARSİM’e davet etti.
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