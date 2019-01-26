'Antalya’daki hortumu pazara yansıtmayın'

Antalya’da 24 Ocak’tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum can ve mal kaybına neden olurken bacasız fabrika olarak nitelenen seralara da zarar verdi. Sebze üretim merkezi Kumluca ile narenciye merkezi Finike’de yüzde 10 hasar olduğu belirtilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzde 50 yükselen fiyatlara ikinci bir zam daha dillendirilmeye başlandı. Ancak bölgedeki o başkanları ‘hortumu bahane ederek’ zam yapmaya hazırlanan aracıları uyardı.

DÜNYAYA YETERİZ

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, önceki günkü hortumda Kumluca’da bin dönüme yakın seranın zarar gördüğünü kaydetti. kökçe dünkü hortumda ise Salur Mahallesi’nde 100 dönüm sera yıkıldığını belirterek “Hiç kimse bu zarar gördü diye karaborsacılık yapmasın. 49 bin dekar alanda daha üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz Türkiye’ye yeter, dünyaya yeter. Hortumu bahane edip de ara yerdeki karaborsacılar fiyat artırmasın” dedi.

ZAM BEKLEMİYORUZ

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KUMSEKDER) Başkanı Ahmet Kaya, Antalya’da yaşanan hortum nedeni ile ilçede bulunan üretim alanlarının yüzde 10’nun zarar gördüğünü belirterek, Toptancı Hali’ne gelecek ürün miktarında yüzde 10 azalma olacağını açıkladı. Kaya ayrıca ürün fiyatlarının yüksek olması nedeni ile yeni bir artış beklemediklerini kaydetti. Hava şartlarından dolayı ürünlerde yüzde 50 azalma olmuştu. Bu hortum nedeni ile de yüzde 10’a yakın bir azalma bekliyoruz. Fiyatlar şu anda zaten yüksek. Önceki fiyatlar olsa çiftçinin kazanması mümkün değil. Yeni artış beklemiyoruz” diye konuştu.

FİYAT ÖNCEDEN ARTTI

Tarihte ilk kez 20 lirayı aşan sebze fiyatları hortum felaketi öncesinde yüzde 50 zamlanmıştı. Hortum bahane edilerek daha da artırılmasından kaygı duyulan fiyatlar Antalya’da market raflarına ulaşana kadar birkaç kat katlanıyor. Antalya Hali’ndeki mevcut fiyatlara bakıldığında; domates en düşük fiyat 3.5 liradan işlem görüyor. Oysa aynı domates pazarda 5-7, markette ise 8-15 lira aralığında. Dolmalık biber halde 8.5 lira iken pazarda 12-15, markette 14-21 lira arasında satılıyor. Halde patlıcan fiyatı 10 lira iken, pazarda 12 lira, markette 21 lira. Halde 5.5 lira olan kabak ise pazarda 8, markette 15 lira seviyesinde bulunuyor.