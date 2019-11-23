Antalya’dan yeni rekor: 15 milyon turist

Bir günde gelen turist sayısı yaz aylarında 100 bini bulan kent, geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bu yıl ise tarihinde ilk kez 14 milyon rakamına ekim ayında ulaşan Antalya, kasım ayı verilerine göre tarihinde ilk kez 15 milyon turist sayısını geride bıraktı. 20 Kasım itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlardan 14 milyon 912 bin, çoğunluğu İstanbul üzerinden transit 600 bin, 55 bine yakını da kruvaziyer turizmi kapsamında olmak üzere, 15 milyon 567 bin turist geldi.Antalya’ya gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında ise 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında 5 milyon 414 bin turist sayısıyla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Geçen yıl aynı dönemde 4.6 milyon Rus turistin geldiği kentte, bu yıl yüzde 16’lık artış yaşandı. Rus turistlerin toplamdaki payı ise yüzde 38’i aştı.

ALMANLAR GERİ DÖNDÜ

Son yıllarda ciddi oranda kaybın yaşandığı Antalya’nın en büyük iki pazarından biri olan Almanya’dan ise 2019’da ciddi geri dönüş sağlandı. 10 ayda Alman turist sayısı geçen seneye göre yüzde 16 artışla, 2 milyon 508 bine yükseldi.