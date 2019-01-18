Antalya-İzmir YHT ile bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Antalya’yı yakın gelecekte İzmir’e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlayacağız” dedi. Turhan, Antalya’da Serbest Bölge Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden kavşak hakkında bilgi alan Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmin başkenti Antalya’nın hızlı gelişen bir kent olduğunu söyledi. Gerek turizm gerekse tarımsal faaliyetler açısından yollarda trafik yoğunluğunun artış gösterdiğini dile getiren Turhan, “Antalya ilimiz büyüyen, gelişen Türkiye’den nasibini alıyor” diye konuştu.

KESİNTİSİZ HİZMET

Çevre illerle olan karayolları bağlantılarının önemli ölçüde bölünmüş yol haline getirildiğini anlatan Turhan, artan trafik karşısında bazı kesimlerde zemin kavşakların trafiği akıtmakta zorlandığını, tıkanıklıklara neden olduğunu, bu alanlarda da köprülü kavşakları hayata geçirdiklerini kaydetti. Serbest Bölge Kavşağı’nda da köprülü kavşağa ihtiyaç duyduğunu aktaran Turhan, şu değerlendirmede bulundu: “Yaz aylarında bu zemin kavşağı, mevcut trafiği geçirmekte çok zorlanan, trafik akışında tıkanıklıklara neden olan bir kavşaktı. Burayı köprülü kavşak haline getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki bir kaç ay içerisinde köprülü kavşak tamamlanarak, kesintisiz trafik akım koşullarına hizmet verecek.”

TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Antalya’nın çevresindeki komşu illerle bağlantılı yollarda da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Turhan, Akdeniz sahil yolu Mersin, Fethiye-Muğla istikametinde bölünmüş yol, Antalya’yı Anadolu’ya iç kesimlere bağlayan güzergahlarda da iyileştirme çalışmaları yaptıklarını bildirdi. Turhan, Afyonkarahisar, Burdur, Konya istikametlerinde de yol standartlarını iyileştirme, seyahat sürelerini kısaltma çabalarının sürdüğünü kaydetti. Turhan, “Antalya’da artan turist sayısı, buna bağlı olarak oluşan trafiğin yollarımıza getirdiği ilave yükü hafifleterek, ulaşımı daha rahat hale getirecek” dedi.