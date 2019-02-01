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Antalyalı çiftçinin zararı jet hızıyla ödeniyor 

Antalya merkez ve daha çok Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen çiftçilerin zararları ödenmeye başladı.

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Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Gıda Komitesi’nin yakından takip ettiği sera ve narenciye zararları aradan 4 gün gibi kısa bir süre geçmesine rağmen karşılanmaya başladı. İlk etapta TARSİM üzerinden 20 milyon TL ödenirken dün ve bugün yapılacak ödemelerle zara gören çiftçilere toplamda 35 milyon TL ödenmiş olacak. Ayrıca açık alanda zarar gören portakal bahçeleri için de yaklaşık 4 milyon TL hasat döneminde ödenecek. Antalya ve çevresinde geçtiğimiz günlerde başlayan hortum felaketinin ardından tarımsal alanda da hasar tespit çalışmaları başlatılmıştı.

20 KİŞİLİK EKİP HIZLI ÇALIŞTI 

20 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürdü. İlk etapta 82 narenciye bahçesi, 8 cam sera, 34 plastik sera ve 1 tarla olmak üzere 125 üreticinin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 3 bin 300 dekar narenciye, 17 dekar cam sera, 74 dekar plastik sera, 5 dekar tarla olmak üzere 3 bin 398 dekar alandaki zarar, 12 milyon 333 bin 934 TL olarak belirlenmişti. 

 

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