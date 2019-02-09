Antalya’nın 3. havalimanı 2022’de hizmete girecek

Uçuş emniyetine katkı sunacak sistemin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya ve Gazipaşa’nın ardından kente yapılacak yeni havalimanını 2022 yılına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Oktay, “2003 yılında 10 milyon 371 bin olan Antalya Havalimanı yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 31 milyon 566 bine ulaşmıştır. 2018 yılı Antalya’ya gelen turist sayısı 12.4 milyondur. Antalya’ya kazandırdığımız Gazipaşa Havalimanı’ndan sonra şimdi Antalya’ya üçüncü bir havalimanı Batı Antalya Havalimanı’nın yapımı için çalışmalara başladık. Havalimanını inşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

316 NOKTAYA UÇUŞ

Ayrıca, Türkiye’nin dünyada en fazla yurt dışı noktaya uçuş yapan ülke olduğunu anlatan Fuat Oktay şunları ifade etti: “AK Parti iktidarları döneminde, yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60’dan 316’ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviye ile yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız. 16 yılda havalimanı sayısını 22’den 56’ya çıkardık. Toplam uçak sayımız 2002’de 150’lerdeydi. Şimdi ise 500’ün üzerine çıktı. Havacılık sektörünün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolar seviyesine yükseldi.”

Fuat Oktay ortum ve deprem gibi afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını belirterek “Zararları azaltmak için gereken önlemleri almak bizlerin elindedir. Gerek bu afette ortaya çıkan zararları telafi etmek, gerek bundan sonra olabilecek benzer zararların önüne geçmek için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Açılışını yaptığımız sistem de bu yönde yapılan teknolojik altyapı çalışmalarına bir örnek” dedi.