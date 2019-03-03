Antalya'yı son 2 ayda ziyaret eden turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 52 artışla 292 bin oldu

2018 yılında turist sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, geçen yıla göre ocak ayında yüzde 53.8'lik artışın ardından şubat ayında da yüzde 50'lik bir artış sağladı. 'Ölü sezon' olarak adlandırılan bu aylardaki turist sayısında yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşen artış, turizmin 12 aya yayılma hedefi açısından sevindirdi.

İlk 2 ayda ise toplam 292 bin kişi kenti ziyaret etti. İlk iki ayın toplam turist rakamları 2018'de 192 bin, 2017'de 171 bin, 2016'da 203 bin, 2015 ve 2014'te 268 bin, 2013'de 274 bin, 2012'de 301 bin, 2011'de 327 bin, 2010'da ise 311 bin kişi olmuştu.

ŞUBAT REKORU 2011'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin hazırladığı verilere göre, kenti şubat ayında ziyaret eden turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 50'lik artışla 152 bin 801 kişi oldu. 2018'de 101 bin, 2017'de 84 bin, 2016'da 108 bin, 2015'de 152 bin olan Antalya'nın şubat ayı turist sayıları 2014'de 155 bin, 2013'de 166 bin, 2012'de 179 bin, 2011'de 201 bin, 2010'da ise 171 bin olarak gerçekleşmişti.

2019'un ilk iki ayındaki toplam turist sayısı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artışla 292 bin 109 kişi oldu. Geçen yıla göre yaklaşık 100 bin turist artışı sağlandı.

İLK SIRADA ALMANLAR VAR

Şubat ayı toplam turist sayısında ilk sırayı Alman tatilciler aldı. Almanya'dan yüzde 49 artışla 44 bine yakın turist geldi. İkinci sıradaki Rusya'dan ise yüzde 56'lık artışla 31 bin 500 turist geldi. 2019'un iki aylık döneminde ise yine Almanlar aldı. Ocak-Şubat 2019'da Almanya'dan yüzde 51 artışla 73 bin 510 turist geldi. Rusya'dan ise yüzde 68 artışla 68 bin 386 turist kenti ziyaret etti.

İki ayda yaklaşık 135 ülkeden turistin geldiği Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ve artış oranları ise sırasıyla şöyle gerçekleşti:

"İngiltere'den 14 bin 324 kişi, yüzde 61 artış, Polonya'dan 13 bin 415 kişi, yüzde 111 artış, İsrail'den 11 bin 462 kişi, yüzde 13 artış, Hollanda'dan 6 bin 553 kişi, yüzde 31 artış, Norveç'ten 4 bin 508 kişi, yüzde 220 artış, Danimarka'dan 4 bin 465 kişi, yüzde 79 artış, Belçika'dan 3 bin 856 kişi, yüzde 26 artış, Avusturya'dan 3 bin 596 kişi, yüzde 37 artış, İran'dan 3 bin 409 kişi, yüzde 104 artış, İsviçre'den 2 bin 932 kişi, yüzde 77 artış, Irak'tan 2 bin 492 kişi, yüzde 47 artış, İsveç'ten 2 bin 413 kişi, yüzde 738 artış, Kazakistan'dan 2 bin 184 kişi, yüzde 222 artış ve Fransa'dan 2 bin 51 kişi, yüzde 30 artış."