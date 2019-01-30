Antarktika için yola çıktılar
İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan Türk ekip yola çıktı.
Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda uğurlama töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “3 yıldan bu yana kendi ekibimiz 30-40 gün bu geçici üslerde kalıyor. Kurdukları geçici üste çalışmalarını yüz akıyla yapıp ülkemize dönüyorlar” dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, ekibin sıcaklığın yaz aylarında bile eksi 15-20 derecenin altında olduğu bir yerde araştırma yapacağına dikkat çekti. Türk Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy üçüncü kez çıkacakları sefere hazır olduklarını belirtti.
REKOR DALIŞ İÇİN ÇALIŞIYOR
Özsoy, “13 projeyi icra edeceğimiz gibi beraberinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuracağı 2 istasyondan veri aktarımı sağlanacak. Antarktika’ya giden dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, bölgenin havasına alışmak için çeşitli antrenmanlar yaptığını belirtti.
KITAYA 1 ŞUBAT’TA ULAŞACAKLAR
İstanbul’dan Türk Hava Yollarının TK 015 sefer sayılı uçağıyla saat 10.30’da Brezilya’nın Sao Paulo kentine hareket eden ekip, buradan Şili’nin başkenti Santiago’ya geçecek. 30 Ocak’ta Şili’nin Punta Arenas kentine gidecek ekip, buradan da Şili’ye ait Antartica Chilena eyaletinin başkenti Puerto Williams’a ulaşacak. Ekip, 1 Şubat’ta da hava şartlarına bağlı olarak Antarktika’nın George adasına gidecek ve gemiye yerleşecek.
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