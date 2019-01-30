Antarktika için yola çıktılar

Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda uğurlama töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “3 yıldan bu yana kendi ekibimiz 30-40 gün bu geçici üslerde kalıyor. Kurdukları geçici üste çalışmalarını yüz akıyla yapıp ülkemize dönüyorlar” dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, ekibin sıcaklığın yaz aylarında bile eksi 15-20 derecenin altında olduğu bir yerde araştırma yapacağına dikkat çekti. Türk Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy üçüncü kez çıkacakları sefere hazır olduklarını belirtti.

REKOR DALIŞ İÇİN ÇALIŞIYOR

Özsoy, “13 projeyi icra edeceğimiz gibi beraberinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuracağı 2 istasyondan veri aktarımı sağlanacak. Antarktika’ya giden dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, bölgenin havasına alışmak için çeşitli antrenmanlar yaptığını belirtti.

KITAYA 1 ŞUBAT’TA ULAŞACAKLAR