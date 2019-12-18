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Ekonomi

Antik yola çelik köprü koruması

Neonteikhos Antik Kenti’ne giden yol, Menemen-Aliağa Çandarlı Otoyolu ile çakışınca 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi.

18.12.2019  01:19 - Güncelleme: 18.12.2019  01:19

Neonteikhos Antik Kenti’ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi. Kurtarma kazıları sonrası 986 tarihi eser, antik yolun otoyolla kesiştiği bölüm olan köprü ile çevresine, eski kot ve koordinatlara uygun olarak yeniden yerleştirilmeye başlandı. İzmir Müze Müdürlüğü 2017 yılında, otoyol güzergahının Menemen ilçesi Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti yakınından geçeceğinin belirtilmesinin ardından alanda çalışma hazırladı.      

90 METRELİK İNŞAAT 

Söz konusu bölgede 305 işçi, 16 arkeolog, 35 müze uzmanı ve restoratörün katıldığı kurtarma kazılarında 986 kültür varlığı çıkarıldı. Tarihi eserler, daha sonra ayrıntılı şekilde incelenmek üzere müze laboratuvarına götürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili  firma da bu süreçte, otoyolun geçeceği 3 bin 500 metrekare tarihi alan, 90 metre uzunluğundaki “antik yol” ve çevresinde tespit edilen 429 mezarın zarar görmemesi için ortak proje hazırladı. Bu kapsamda hala kullanılan “antik yol”un kesintiye uğramaması ve bölgede belirlenen tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi amacıyla 700 ton malzeme kullanılarak yaklaşık 90 metrelik çelik köprü yapıldı.  İmalat sonrası köprünün üst ve yan bölümleri toprakla kapatıldı ve proje de tünel şekline büründü. Arkeologlar, köprünün yapılacağı alanda bulunan yol ve mezarların rölöve, kot ve koordinatını belirleyerek numaralar verdi.     

Çalışmalar sırasında 986 tarihi eser yeniden yerine yerleştiriliyor.

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