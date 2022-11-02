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Ekonomi

''Apex World Class''tan THY'ye ödül!

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX (Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından, sunduğu hizmet standardıyla bir kez daha 'APEX World Class' ve '2023 Yılı Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' ödüllerine layık görüldü.

DHA2 Kasım 2022 Çarşamba 14:29 - Güncelleme:
''Apex World Class''tan THY'ye ödül!
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, APEX Resmi Havayolu Değerlendirmelerinde dünya çapında yaklaşık 600 havayolunda 1 milyon uçuş, yolcular tarafından derecelendirilerek sonuçların belirlendiği aktarıldı. APEX'in sağlık güvenliği (safety - well being), sürdürülebilirlik (sustainability) ve misafir deneyimi (service - guest experience) kriterlerini baz alarak gerçekleştirdiği bağımsız denetimler sonucunda THY markasına üst üste ikinci kez APEX World Class ödülünün sahibi olduğu bildirildi.

ÖDÜLLER ABD'DE SAHİPLERİYLE BULUŞTU

Öte yandan bu yıl ikincisi düzenlenen ve dünyada az sayıda havayoluna verilen APEX World Class 2023 ödüllerinde bu sene sadece 8 havayolunun ödüle layık görüldüğü, ayrıca dünyanın en çok noktasına uçan, THY'nin yolcu değerlendirmeleriyle bu yıl altıncı kez 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildiği kaydedildi.

APEX tarafından sunulan ödüller, 26 Ekim'de ABD Kaliforniya'da gerçekleşen törende 'APEX/IFSA EXPO'da sahipleriyle buluştu.

  • Apex World Class
  • Ödül

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