Apı Group’tan Montegro’ya proje

Karadağ’da yatırımcılarını bekleyen projede evler 46 bin 500 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ev satın alanların Avrupa’da oturum hakkı da kazanacağı projenin deniz manzaralı olduğun belirten Apı Group yetkilileri, 92 dairenin satışa çıktığı projede ön ödeme ve 30 aya kadar varan vade seçenekleri sunduklarını da ifade etti.