Apple Çin'deki Airpods Pro üretimini ikiye katladı

Konuyla ilgili olarak konuşan bir kaynak, "AirPods Pro´ya olan talep aylık olarak bir milyondan, iki milyon ürüne yükseldi. Bu talep için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak, aynı zamanda Apple´ın, Luxshare-ITC ve Luxshare-ITC ile ortak olan Çin´li teknoloji firması GoerTek´in, AirPods üretimlerini de ikiye katlamasını istediğini, şirketin böylece Vietnam´dan daha ucuza talebi karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Apple şu anda kablosuz kulaklık pazarının yüzde 45´ini elinde bulunduruyor. Şirket 2020 yılında 80 milyona yakın Airpods sevk edecek.