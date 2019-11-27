Apple Çin'deki Airpods Pro üretimini ikiye katladı
ABD merkezli teknoloji firması Apple, kablosuz kulaklığı AirPods Pro'nun üretimini , Çin'deki az bilinen tedarikçisi Luxshare-ICT'den aylık bir milyondan iki milyona çıkarmasını isted
- AA
Konuyla ilgili olarak konuşan bir kaynak, "AirPods Pro´ya olan talep aylık olarak bir milyondan, iki milyon ürüne yükseldi. Bu talep için teşekkür ederiz" dedi.
Kaynak, aynı zamanda Apple´ın, Luxshare-ITC ve Luxshare-ITC ile ortak olan Çin´li teknoloji firması GoerTek´in, AirPods üretimlerini de ikiye katlamasını istediğini, şirketin böylece Vietnam´dan daha ucuza talebi karşılamayı hedeflediğini belirtti.
Apple şu anda kablosuz kulaklık pazarının yüzde 45´ini elinde bulunduruyor. Şirket 2020 yılında 80 milyona yakın Airpods sevk edecek.
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