Apple hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 8.18 düştü Apple hisseleri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği için ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü. Şirketin açıklamasına göre, yüzde 8.18´lik düşüş 50 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor.