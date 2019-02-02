Arabulucular mesai yapmıyor

Uygulamayla yılda yaklaşık 200 bin alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlık, dava açılmadan arabuluculukla çözüme kavuşturulması planlanıyor. Ticari uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuruyor.Görevlendirilen ve tarafları görüşmelere çağıran arabulucular, kendilerine iletilen başvuruları en fazla 6 haftada sonuçlandırıyor. Bu süre zorunlu hallerde 2 hafta daha uzatılabiliyor. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabiliyor. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar veriliyor.