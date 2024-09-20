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Ekonomi

Araç ithalatında yeni kural: Hibrit araçlar için de uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, elektrikli araç ithalatında uygulanan 7 bölgede 20 servis açma şartı hibrit motorlu araçların ithalatında da uygulanacak.

Star Gazetesi20 Eylül 2024 Cuma 09:39 - Güncelleme:
Araç ithalatında yeni kural: Hibrit araçlar için de uygulanacak
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Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatında uygulanan tüm bölgelerde 20 servis açma şartını hibrit motorlu araçların ithalatında da uygulama kararı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, düzenleme ile 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi şart koşulacak.

YETERLİLİK BELGESİ ARANACAK

Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.

Ayrıca, Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısının gümrük idarelerince aranacağı belirtildi.

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