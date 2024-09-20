Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatında uygulanan tüm bölgelerde 20 servis açma şartını hibrit motorlu araçların ithalatında da uygulama kararı aldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, düzenleme ile 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi şart koşulacak.

Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.

Ayrıca, Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısının gümrük idarelerince aranacağı belirtildi.