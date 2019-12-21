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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! İstanbul Trafik Vakfı araçları çekemeyecek

İstanbul Valiliği, İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

DHA21.12.2019  11:17 - Güncelleme: 21.12.2019  11:38
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiği duyuruldu.
 
İstanbul Valiliği tarafından açıklamada şu ifadelere yer aldı: "1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

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