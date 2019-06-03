Araç sahiplerine indirim müjdesi

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Benzine bayram indirimi

Benzine bu gece yarısından itibaren 9 kuruş indirim geliyor. İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

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Akaryakıta bayram indirimi. Benzine bu gece yarısından itibaren 9 kuruş indirim yapılacak. İndirimin pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Petrol, kur ve uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketler, depoya indirim ya da zam olarak yansıyor.
 
Brent petrol, nisan ayında 75 dolara kadar çıktı. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında dolar kuru da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Kur, 6 TL 25 kuruşa kadar çıktı. Aynı dönemde uluslar arası piyasalarda da benzin ve motorin fiyatları artış kaydetti.
 
Bu gelişme, benzin ve motorin fiyatlarını yukarı yönlü itmeye başladı. Benzin, 7 TL 10 kuruşa kadar çıktı. Hükümet, akaryakıttaki artışın enflasyona etkisini de dikkate alarak, bir kez daha “eşel mobil” sistemini devreye koydu. Olası zamlar, devletin ÖTV gelirlerinden karşılandı. Gerek benzinde, gerekse de motorinde pompa fiyatları sabit tutuldu.
 
POMPA FİYATINA YANSIMASI BEKLENİYOR
 
Petrol, kur ve ürün fiyatlarında yukarı yönlü trend değişti; aşağı yönlü hareket başladı. Brent petrol, adım adım geriledi. Halen 61-62 dolar arasında seyrediyor.  Son bir hafta içinde uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 669 dolardan 612 dolara geriledi. Motorinin ton fiyatı da 652 dolardan 583 dolara kadar düştü.  Bayram öncesinde dolar kuru da gevşedi. Kur, geçen haftayı 5 TL 87 kuruştan kapattı. Devletin; benzinde 30, motorinde 40 kuruş ÖTV’den karşıladığı tutar sıfırlandı. Akaryakıta indirim göründü. Bu bu gece yarısı benzine 9 kuruş indirim yapılması ve indirimin pompa satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. (HaberTürk)

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