İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0494
  • EURO
    50,359
  • ALTIN
    6131.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2025'te en fazla fiyat artışı yüzde 11,38 ile taze balıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,95 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay taze balıktaki fiyat artışını yüzde 10,06 ile ilaçlar, yüzde 10 ile dana eti izledi.

Aralık 2025'te fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,35 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık, yüzde 6,92 ile patates ve yüzde 6,86 ile alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran gibi) yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,95 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 5,3 ile taze meyveler, yüzde 4,83 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar, yüzde 4,61 ile erkek giyimi takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre geçen ay aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Taze balık11,38
İlaçlar10,06
Dana eti10
Konserve edilmiş veya işlenmiş balık8,35
Patates6,92
Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran gibi)6,86
Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar5,97
Dondurma5,95
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri5,91
Taze sebzeler (Patates hariç)5,89

Aralık 2025'te fiyatı en fazla düşüş gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı-32,95
Taze meyveler-5,3
Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar-4,83
Erkek giyimi-4,61
Erkek ayakkabısı-4,38
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-4,32
Kadın ayakkabısı-3,63
Tavuk eti-3,25
Dizel otomobiller (Sıfır kilometre)-3,09
Çocuk ve bebek ayakkabısı-2,76

  • tüketici fiyatları
  • fiyat artışı
  • yolcu taşımacılığı

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.