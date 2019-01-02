Aralık enflasyon 2019 oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK son dakika Aralık enflasyon beklentisi nedir?

Aralık enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu araştırılıyor. Aralık enflasyon beklentisi tahmini nedir, ne kadar? Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranları ile diğer TÜFE oranları TÜİK tarafından her ayın 3'ünde veya takip eden işgününde saat 10:00'da haber bülteniyle kamuoyuna açıklanmaktadır. Ocak ayının 3’ünden itibaren enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. Enflasyon beklentisi nedir? Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Bu ay hem enflasyon hem de döviz kurlarında düşüş öngörülüyor. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 21,28 olarak belirlendi. Piyasaların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 5 lira 64 kuruştan 5 lira 44 kuruşa düştü. Ankette enflasyon beklentisi de aşağı yönlü revize edildi. Bir önceki ankette yüzde 24,45 olarak tahmin edilen yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21,28 oldu. Aralık ayı için enflasyon tahmini de yüzde 0,77'den yüzde 0,45'e düşürüldü. Büyüme beklentisi yüzde 3 olurken, cari açık beklentisi 33 milyar 300 milyon dolara geriledi. ayı enflasyon rakamları Aralık ayının başında duyuruldu. Aylık enflasyon yüzde 1,44 geriledi, yıllık 21,62 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüze 1.44 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62 oldu. Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranları ile diğer ÜFE oranları TÜİK tarafından her ayın 3'ünde veya takip eden işgününde saat 10:00'da haber bülteniyle kamuoyuna açıklanmaktadır. Ocak ayının 3’ünden itibaren enflasyon oranının açıklanması bekleniyor.

ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Bu ay hem enflasyon hem de döviz kurlarında düşüş öngörülüyor. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 21,28 olarak belirlendi. Piyasaların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 5 lira 64 kuruştan 5 lira 44 kuruşa düştü. Ankette enflasyon beklentisi de aşağı yönlü revize edildi. Bir önceki ankette yüzde 24,45 olarak tahmin edilen yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21,28 oldu.

Aralık ayı için enflasyon tahmini de yüzde 0,77'den yüzde 0,45'e düşürüldü.

Büyüme beklentisi yüzde 3 olurken, cari açık beklentisi 33 milyar 300 milyon dolara geriledi.

BAKAN ALBAYRAK’TAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre %1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %24.34'ten %20.72'ye geriledi.

Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir.

Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur.

Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.

KASIM ENLAFYON ORANI NE KADARDI?

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 1,44 geriledi, yıllık 21,62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüze 1.44 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİMDE

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %6,46 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %32,73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,87, gıda ve alkolsüz içecekler %25,66, konut %24,76 ve eğlence ve kültür %21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %0,15 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)'de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TEFE - TÜFE NEDİR ?

Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.

Bu değerler tek tek ele alalım.?

TÜFE NEDİR ?

TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.

Tüfe’yi hesaplarken önc , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.

TEFE NEDİR ?

TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.

TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?

Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir.

Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.

Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor.

Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor.

Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir.

TEFE TÜFE’YE GÖRE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

a-) Bir önceki yılın (2016 Kasım) aynı ayına göre değişim, (% 17,30)

b-) 12 aylık ortalama değişim (Kasım-2016 / Kasım 2017) (% 15,38)

Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.