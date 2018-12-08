Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Aralıkta da ihracat rekoru gelecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta kasımda rekor kırdıklarını anımsatarak, “Aralıkta da bunu artırarak, 2018’i rekorla kapatacağız” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pekcan, AA Editör Masası’nda,konuştu. İhracatta kasımda rekor kırıldığını hatırlatan Pekcan, “Aralık ayında da devam edeceğiz, hem aylık ihracatımızda hem de yıllık ihracatımızda rekor kıracağız” dedi. Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde üretici ihracatçısını koruduklarını, korumak zorunda olduklarını belirten Pekcan, bu doğrultuda da bazı önlemler aldıklarını anlattı. Pekcan, uluslararası yatırımcılar için yatırım ortamının çok iyi olduğunu bildirdi.  

35 MERKEZ AÇILIYOR

Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) hakkında da konuşan Pekcan, şu anda 5 noktada New York, Şikago, Londra, Dubai, Tahran’da  15 sektör bazında ticaret merkezlerinin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Pekcan, “Yeni hedef, 35 ayrı yerde daha merkez açmak ama bunların talep odaklı ve yöresel olmasını istiyoruz.” diye konuştu. Pekcan, özellikle gümrüklerle ilgili çok önemli adımlar attıklarını ve bu adımlara devam edeceklerini söyledi. e-ticareti güvenli kılmak için güvenli site damgasını oluşturduklarını belirten Pekcan, “Artık tüketicilerimiz, hangi siteden güvenli alışveriş yapabileceklerinden emin olacaklar. Güvenli site sertifikasını alan sitelerden alışveriş edecekler. Uygulamaya bu ay içinde başlıyoruz” dedi.  

KREDİLER YÜKSELECEK

Öte yandan Pekcan, “Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019’da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz” dedi. 

SANAYİMİZ DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDE

bakan Pekcan’ın katıldığı İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Ekonomimizin en önemli sektörü olan sanayi; önemli bir değişimin eşiğinde. Sektör, teknolojik altyapısı güçlü, yeni nesil sanayiye ve sanayicilere ihtiyaç duyuyor.  Yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde ülkemizi; üretim, inovasyon ve ihracat üssü haline dönüştürmek için bir seferberlik ruhuyla hepimize büyük görevler düşüyor” dedi. Türkiye’nin önümüzdeki döneme yeni uzun vadeli bir ekonomi hikayesi ile girmesinin son derece önemli hale geldiğine işaret eden Bahçıvan “Şu gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız ki, ekonomimizin en önemli sektörü sanayidir ve bunun böyle olması adına elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz” dedi. Bahçıvan, konkordatoya da değinerek “Konkordato sürecinin suistimal edilmesini önleyecek tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Pearl Harbor Saldırısı - Tarihte bugün 7 Aralık 1941

Pearl Harbor Saldırısı - Tarihte bugün 7 Aralık 1941

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA