Aralıkta da ihracat rekoru gelecek

Pekcan, AA Editör Masası’nda,konuştu. İhracatta kasımda rekor kırıldığını hatırlatan Pekcan, “Aralık ayında da devam edeceğiz, hem aylık ihracatımızda hem de yıllık ihracatımızda rekor kıracağız” dedi. Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde üretici ihracatçısını koruduklarını, korumak zorunda olduklarını belirten Pekcan, bu doğrultuda da bazı önlemler aldıklarını anlattı. Pekcan, uluslararası yatırımcılar için yatırım ortamının çok iyi olduğunu bildirdi.

35 MERKEZ AÇILIYOR

Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) hakkında da konuşan Pekcan, şu anda 5 noktada New York, Şikago, Londra, Dubai, Tahran’da 15 sektör bazında ticaret merkezlerinin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Pekcan, “Yeni hedef, 35 ayrı yerde daha merkez açmak ama bunların talep odaklı ve yöresel olmasını istiyoruz.” diye konuştu. Pekcan, özellikle gümrüklerle ilgili çok önemli adımlar attıklarını ve bu adımlara devam edeceklerini söyledi. e-ticareti güvenli kılmak için güvenli site damgasını oluşturduklarını belirten Pekcan, “Artık tüketicilerimiz, hangi siteden güvenli alışveriş yapabileceklerinden emin olacaklar. Güvenli site sertifikasını alan sitelerden alışveriş edecekler. Uygulamaya bu ay içinde başlıyoruz” dedi.

KREDİLER YÜKSELECEK

Öte yandan Pekcan, “Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019’da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz” dedi.