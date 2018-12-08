Aralıkta da ihracat rekoru gelecek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta kasımda rekor kırdıklarını anımsatarak, “Aralıkta da bunu artırarak, 2018’i rekorla kapatacağız” dedi.
Pekcan, AA Editör Masası’nda,konuştu. İhracatta kasımda rekor kırıldığını hatırlatan Pekcan, “Aralık ayında da devam edeceğiz, hem aylık ihracatımızda hem de yıllık ihracatımızda rekor kıracağız” dedi. Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde üretici ihracatçısını koruduklarını, korumak zorunda olduklarını belirten Pekcan, bu doğrultuda da bazı önlemler aldıklarını anlattı. Pekcan, uluslararası yatırımcılar için yatırım ortamının çok iyi olduğunu bildirdi.
35 MERKEZ AÇILIYOR
Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) hakkında da konuşan Pekcan, şu anda 5 noktada New York, Şikago, Londra, Dubai, Tahran’da 15 sektör bazında ticaret merkezlerinin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Pekcan, “Yeni hedef, 35 ayrı yerde daha merkez açmak ama bunların talep odaklı ve yöresel olmasını istiyoruz.” diye konuştu. Pekcan, özellikle gümrüklerle ilgili çok önemli adımlar attıklarını ve bu adımlara devam edeceklerini söyledi. e-ticareti güvenli kılmak için güvenli site damgasını oluşturduklarını belirten Pekcan, “Artık tüketicilerimiz, hangi siteden güvenli alışveriş yapabileceklerinden emin olacaklar. Güvenli site sertifikasını alan sitelerden alışveriş edecekler. Uygulamaya bu ay içinde başlıyoruz” dedi.
KREDİLER YÜKSELECEK
Öte yandan Pekcan, “Türk Eximbank, yıl sonunda 44 milyar dolarlık kredi kullandırmış olacak. 2019’da bu rakamı 48 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz” dedi.
SANAYİMİZ DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDE
bakan Pekcan’ın katıldığı İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Ekonomimizin en önemli sektörü olan sanayi; önemli bir değişimin eşiğinde. Sektör, teknolojik altyapısı güçlü, yeni nesil sanayiye ve sanayicilere ihtiyaç duyuyor. Yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde ülkemizi; üretim, inovasyon ve ihracat üssü haline dönüştürmek için bir seferberlik ruhuyla hepimize büyük görevler düşüyor” dedi. Türkiye’nin önümüzdeki döneme yeni uzun vadeli bir ekonomi hikayesi ile girmesinin son derece önemli hale geldiğine işaret eden Bahçıvan “Şu gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız ki, ekonomimizin en önemli sektörü sanayidir ve bunun böyle olması adına elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz” dedi. Bahçıvan, konkordatoya da değinerek “Konkordato sürecinin suistimal edilmesini önleyecek tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.
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