İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Arap ülkelerinin çabasına Türkiye desteği! ''Önemli sinyaller aldık''
Ekonomi

Arap ülkelerinin çabasına Türkiye desteği! ''Önemli sinyaller aldık''

Türk Arap Ekonomi Zirvesi ile yatırımların artırılması hedefleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, gıda ürün ve teknolojilerinin Arap ülkeleri için çok önemli olduğunu, bu konuda bir sanayileşme çabası içinde olduklarını vurgulayarak, 'Türkiye'den bu anlamda ticaret yapılabilir, bununla ilgili önemli sinyaller aldık.' dedi.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Arap ülkelerinin çabasına Türkiye desteği! ''Önemli sinyaller aldık''
ABONE OL

Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Türkiye'de genelde gayrimenkule yatırım yapmayı tercih eden Arap iş insanlarını tarım ve sanayi sektörlerine çekmeye çalıştıklarını belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Attar, Arap ülkeleri ve Türkiye arasında ekonomik işbirliğini artırmak amacıyla dernek ve Turabexpo Fuarcılık işbirliğiyle 5-6 Haziran'da İstanbul'da Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ile 10. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı ve 8. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı'nı eş zamanlı olarak gerçekleştireceklerini belirtti.

Zirve ve fuarlar kapsamında Arap ülkelerinden bine yakın iş insanını ağırlayacaklarını bildiren Attar, etkinliklerin ikili işbirlikleri ve ortak yatırımları canlandıracağına inandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Arap coğrafyasına yaptığı ihracatın artış ivmesini sürdürdüğünü aktaran Attar, "Güzel rakamlara ulaştık. Baharat Yolu'nun önemi arttı. Cumhurbaşkanımız da geçen ay bu konuyla ilgili toplantılar yaptılar. İnşallah bu projeyle ilgili biz de çalışmalar yapıyoruz. Hem Türk firmalarımızı hem Arap firmalarımızı bir araya getirip yatırım ve projeleri masaya yatırıyoruz." dedi.

Gıda ürün ve teknolojilerinin Arap ülkeleri için çok önemli olduğunu, bu konuda bir sanayileşme çabası içinde olduklarını belirten Attar, "Onların ihtiyaç duyduğu makineler Türkiye'de üretildiği için gıda teknolojisi buluşması çok önemli. Arap ülkelerinin sanayileşmesi ve kalkınmasını bir hamle olarak görüyoruz ve destekliyoruz. Türkiye'den bu anlamda ticaret yapılabilir, bununla ilgili önemli sinyaller aldık." diye konuştu.

Sabuhi Attar, geçmiş dönemde Arap iş insanlarının Türkiye'de daha çok gayrimenkul üzerine yatırım yapmayı tercih ettiğini ifade ederek amaçlarının bu yatırımları sanayi ve tarıma yöneltmek olduğunu sözlerine ekledi.

  • Sabuhi Attar
  • arap ülkeleri
  • sanayileşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.