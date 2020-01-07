07.01.2020 11:14 - Güncelleme: 07.01.2020 11:17

Aralık ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle tanıtımının yapıldığı yerli otomobil büyük heyecana yol açtı. Tasarımı ve teknik özellikleri ile tüm kesimlerden de tam not alan aracın yola çıkacağı tarih 2022 yılı olarak belirlendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretimi yapılacak aracın merak edilen fabrika yeri de tanıtım günü açıklandı.

Fabrikanın şehirlerine kurulması için 26 il talip olurken, ağırlıkla Bursa ile Kocaeli arasında gidip gelindi. Uzun süren yapılan teknik çalışmalar ve TOGG'un özellikle tercihi olmasından kaynaklı iki il arasındaki yarışın kazananı ise Bursa oldu.

KARACABEY PAS GEÇİLDİ: GEMLİK SÜRPRİZİ!

Resmi Gazete'de fabrikanın Bursa'da kurulacağının açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Karacabey ilçesinde yer alan Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli oto heyecanı yaşanmaya başladı. Ancak 27 Aralık'taki tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fabrikanın Gemlik'teki TSK'ya ait 4 milyon m2'lik askeri araziye kurulacağını açıklaması bu sefer de Karacabey'in 90 km uzağındaki iki mahallede büyük sevince yol açtı.

20 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

22 milyar liraya inşa edilecek ve doğrudan 4 bin 323 kişinin istihdam edileceği dolaylı olarak ise 20 bin kişiye ekmek kapısı açacak yerli otomobilin fabrikası da araç gibi akıllı olacak. 2021 yılında üretimine başlanacak yerli otomobilin 2022 yılında tüm ülkede şarj altyapısı hazır hale getirilerek yollara çıkması bekleniyor.

1 MİLYON M2 ALANA İNŞA EDİLECEK

Yerli otomobilin Gemlik'te kurulacağı askeri arazinin büyüklüğü 4 milyon m2. Bu arazinin 1 milyon m2'sine yerli oto için üretim tesisi yapılacak. Fabrikanın temelinin 2020 yılının ikinci yarısında atılması planlanıyor.



Yeni Şafak'ın haberine göre, tüm dünyada büyük ses getiren yerli otonun üretim yerinin belli olmasının ardından fabrika arazisine yakın bölgedeki arsa fiyatları da hareketlenmeye başladı.

DENİZE SIFIR, DİBİNDE LİMAN VAR!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev arazi denize sıfır bulunuyor. Arazinin hemen yanı başında ise liman yer alıyor. Liman sayesinde araçların sevkiyatının deniz üzerinden rahatlıkla yapılması da planlanıyor. Şehir merkezine 10 dk mesafede bulunana arazinin Osmangazi Köprüsü'ne mesafesi ise yaklaşık 60 km.

YÜZDE 40 ARTTI, TEMEL İLE DAHA DA YÜKSELECEK

27 Aralık'ta yapılan açıklamanın ardından çok sayıda kişi internet üzerinden Gemlik'teki gayrimenkulleri incelemeye başlarken, fiyatlar da bir gün içerisinde yüzde 40 arttı. Bölgedeki hareketlenmeyi yenisafak.com okuyucuları için değerlendiren gayrimenkul uzmanları fabrikanın temelinin atılması ile fiyatların daha da tırmanacağını ifade ediyor.

KİMSENİN YÜZÜNE BAKMADIĞI YERLER PARA ETMEYE BAŞLADI

Yerli otomobilin fabrikasının Gemlik'teki Hara askeri arazisine kurulacağının açıklanmasının ardından fiyatlarda yüzde 35-40 aralığında bir artış yaşandığını kaydeden Gayrimenkul Uzmanı Abdurrahman Duran, fiyatların daha da artacağını düşündüklerini belirterek şöyle konuştu: 'Kararın açıklanmamasından önce neredeyse hiç kimsenin aramadığı yerler için 27 Aralık sonrası çok sayıda kişi arıyor. Arayanlar sadece Bursa içerisinden de değil. Başta İstanbul olmak üzere farklı illerden arsalarla ilgi bilgi alıyorlar. Fiyatlarda tabi ortaya çıkan karar ve ilgi sonrası şöyle söylemem gerekirse m2'si 750 TL olan bir yer 1200 TL'ye kadar çıktı'

ÇOK SAYIDA TELEFON ALIYORUZ

Bölgede çok sayıda büyük araziye sahip bir inşaat şirketinin yetkilisi olan Şeref Mescioğlu ise ortaya çıkan ilginin fiyatlarda artışa yol açtığını kaydederken, satışta olan yerleri için çok sayıda telefon almaya başladıklarını dile getirdi. Mescioğlu, yerli otomobilin fabrikasının yanı sıra bölgeye üretim tesisine mukabil çok sayıda yan sanayi üretim tesisi ve bu fabrikalarda çalışacaklar için konutların da yapılacağını dile getirdi.

İKİ MAHALLEDE PİYANGO ETKİSİ OLUŞTURDU

Fabrika arazinin bulunduğu bölgenin Gençali ve Kurşunlu mahallerine yakın lokasyonda bulunduğunu o yüzden bu mahallerde yaşayan vatandaşlar için adeta piyango etkisi oluşturduğunu söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Evrim Öztürk, vatandaşların son dakika sürprizi sonrasında fiyat konusunda bocaladıklarını dönümüne 1 milyon TL isteyen dahi olduğunu belirtti.

Arazilerin fiyatlarının 1 gün içinde 2-3 kat arttığını, kaydeden Öztürk, henüz temel olmadan bu denli yaşanan yükselişin katlanarak artacağını vurguluyor.

RENAULT VE FİAT GİBİ ETKİ EDECEK

Bölgede büyük çapta arazilerin olduğunu ve buralara yan sanayiye yönelik fabrikaların yapılabileceğini dile getiren Öztürk, il genelinde üretim yapan Renault ve Fiat gibi ciddi anlamda bölgeyi etkileyerek Bursa'ya yeni bir organize sanayi bölgesi kazandıracağını belirtiyor.

OTOMOTİVİN BAŞKENTİ: 45 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Yerli otomobilin üretileceği Bursa otomotivin başkenti olarak da ifade ediliyor. Tofaş ve Renault'un üretim tesislerinin yer aldığı ilde Türkiye’de üretilen 15 modelin 9’u üretiliyor. OYAK Renault Bursa fabrikası yıllık 360 bin otomobil, Tofaş ise 450 bin araçlık üretim kapasitesine sahip. Ayrıca bölgede Otomotiv Test Merkezi de kuruluyor. Şehirdeki 54 otomotiv ana ve yan sanayide çalışan sayısı 45 bin kişi çalışıyor.