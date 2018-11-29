Ar-Ge yaparak katma değeri artıracağız
Türkiye’nin Ar-Ge yatırımlarını bir önceki yıla göre yüzde 21.2 oranında artırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabından “Büyük ve güçlü Türkiye ideali ile çok daha fazla üretmek için Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz” dedi.
Bakan Albayrak, 2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız açıklamasında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilikçiliğin önderliğinde katma değer üreterek büyüyeceğini bildirdi. Geçen yıl Ar-Ge harcamalarının 29 milyar 855 milyon liraya yükseldiğini belirten Varank, Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranının yüzde 0.96’ya çıktığını bildirdi. Varank, 2013’ten bu yana gözlenen istikrarlı artış eğiliminin sürdüğüne dikkati çekti. Ar-Ge harcamalarına özel sektörün öncülük ettiğini vurgulayan Varank, “Bu durum hedeflerimizin karşılanması açısından son derece dikkat çekici. TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre en fazla Ar-Ge harcaması yüzde 56.9’luk payla şirketler tarafından gerçekleştirildi” dedi.
İSTİHDAM DA ARTIYOR
Ar-Ge personelinin arttığını belirten Varank, tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 12’lik artışla 153 bin 552 kişiye ulaştığını, kadınların payının da yüzde 32’ye çıkarak artışı sürdürdüğünü söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.