Ar-Ge yaparak katma değeri artıracağız

Bakan Albayrak, 2017 yılında bir önceki yıla göre %21,2 artırdığımız Ar-Ge yatırımlarını, 2018’de daha ileriye taşıyacağız açıklamasında bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilikçiliğin önderliğinde katma değer üreterek büyüyeceğini bildirdi. Geçen yıl Ar-Ge harcamalarının 29 milyar 855 milyon liraya yükseldiğini belirten Varank, Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranının yüzde 0.96’ya çıktığını bildirdi. Varank, 2013’ten bu yana gözlenen istikrarlı artış eğiliminin sürdüğüne dikkati çekti. Ar-Ge harcamalarına özel sektörün öncülük ettiğini vurgulayan Varank, “Bu durum hedeflerimizin karşılanması açısından son derece dikkat çekici. TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre en fazla Ar-Ge harcaması yüzde 56.9’luk payla şirketler tarafından gerçekleştirildi” dedi.

İSTİHDAM DA ARTIYOR

Ar-Ge personelinin arttığını belirten Varank, tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 12’lik artışla 153 bin 552 kişiye ulaştığını, kadınların payının da yüzde 32’ye çıkarak artışı sürdürdüğünü söyledi.