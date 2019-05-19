Arı ölümleri incelenecek
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Türkiye’de arının diğer ülkelere göre daha fazla önemsenmesi gerektiğini belirterek, “Dünya Arı Günü’nde bütün sorunlarımızı bir kenara bırakıp, arı ölümleri ve arının yaşatılması konusuna odaklanacağız” dedi.
Şahin, Birleşmiş Milletler’in aldığı kararla her yıl 20 Mayıs’ın “Dünya Arı Günü” olarak kabul edildiğini söyledi.Türkiye’nin 8 milyon arı kovanı, 83 bin arıcılık işletmesi ve yıllık 104 bin ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada olduğunu anlatan TAB Başkanı Ziya Şahin, “Endüstri ve tarım alanlarındaki çevre sorunları her geçen gün artıyor. En iyi polinatör arı olduğu için, arıları korumamız lazım. Bu amaçla Dünya Arı Günü’nde bütün sorunlarımızı bir kenara bırakıp, arı ölümleri ve arının yaşatılması konusuna odaklanacağız” diye konuştu.
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