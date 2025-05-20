İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2025 Salı / 23 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8379
  • EURO
    43,7813
  • ALTIN
    4091.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Arıcılara 984,6 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modeliyle geçen yıl 81 bin 114 bal üreticisine 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptıklarını bildirdi.

AA20 Mayıs 2025 Salı 16:42 - Güncelleme:
Arıcılara 984,6 milyon lira destek
ABONE OL

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Verdikleri desteklerle arıcılık sektörünün güçlendiğini, üreticinin kazandığını vurgulayan Yumaklı, "Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptık. Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

  • tarım destekleme
  • arılı kovan destek
  • bal üreticisi yardım

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.