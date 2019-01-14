İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4902
  • 6,2931
  • 226.264
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Arıcılığa destekle 3 bin istihdam 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arıcılık sektörüne 7 yılda 80 milyon liralık hibe desteği verildiğini belirterek, “Bu hibelerden en çok yararlanan şehrimiz ise Ordu oldu” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakdemirli, IPARD Programı kapsamında, arıcılık, arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje üreterek yatırıma dönüştürmek isteyen girişimcilere yüzde 55-65 hibe fırsatları sunulduğunu anımsattı. Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından arıcılık sektörüne 7 yılda 80 milyon liralık hibe desteği verildiğini ifade eden Pakdemirli, “Bu destekler toplam 175 milyon lira tutarındaki bin 855 arıcılık projesine verildi.  Bu hibelerden en çok yararlanan şehrimiz ise Ordu oldu. Ordu’da toplam yatırım tutarı 33 milyon liralık 348 projeye 15 milyon lira hibe desteği verildi” diye konuştu. Pakdemirli, hibe desteklerinde Ordu’yu, Sivas ve Van’ın takip ettiğine işaret ederek, arıcılığa verilen hibelerle 42 şehirde ortalama 3 bin vatandaşa yeni istihdam alanı oluşturulduğunu aktardı.      

 

Başkan Erdoğan soğukta beklediklerini görünce bir anda konvoyunu durdurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

Mehmetçik teröristlere geçit vermiyor

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

200 araçlık ABD konvoyu böyle görüntülendi

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

'Yüzyılın Anlaşması henüz masaya gelmedi'

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda korkutan patlama

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda korkutan patlama

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

TSK'dan İdlib sınırında gövde gösterisi

İran Genelkurmay Başkanı'ndan bomba iddia

İran Genelkurmay Başkanı'ndan bomba iddia

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum

Rusya'dan Ukrayna'nın Türk iHA'sı almasına ilk yorum
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA