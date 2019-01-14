Arıcılığa destekle 3 bin istihdam 

Pakdemirli, IPARD Programı kapsamında, arıcılık, arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje üreterek yatırıma dönüştürmek isteyen girişimcilere yüzde 55-65 hibe fırsatları sunulduğunu anımsattı. Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından arıcılık sektörüne 7 yılda 80 milyon liralık hibe desteği verildiğini ifade eden Pakdemirli, “Bu destekler toplam 175 milyon lira tutarındaki bin 855 arıcılık projesine verildi. Bu hibelerden en çok yararlanan şehrimiz ise Ordu oldu. Ordu’da toplam yatırım tutarı 33 milyon liralık 348 projeye 15 milyon lira hibe desteği verildi” diye konuştu. Pakdemirli, hibe desteklerinde Ordu’yu, Sivas ve Van’ın takip ettiğine işaret ederek, arıcılığa verilen hibelerle 42 şehirde ortalama 3 bin vatandaşa yeni istihdam alanı oluşturulduğunu aktardı.