Artan bölgesel gücümüz diz çöktürdü: Türkiye ile uzlaşma zamanımız geldi

Türkiye ile ABD arasında yürütülen F-16 görüşmeleri neticesinde ikili ilişkilerin olumlu bir ivme kazandığını yazan ABD basını, Türkiye ve Amerika'nın uzlaşma zamanının geldiğini dile getirdi.

TÜRKİYE VE ABD'NİN UZLAŞMA ZAMANI GELDİ

Küresel kargaşanın yaşandığı bir dönemde ne Türkiye'nin ne de ABD'nin birbirine yabancı kalma lüksünün olmadığı belirtilirken Gazze ve Ukrayna'ya yakın olması sebebiyle Türkiye'yi ABD için çok önemli bir konuma getirdiğinden bahsedildi.

ÇİN, İRAN VE RUSYA'YA KARŞI TÜRKİYE FAKTÖRÜ



ABD'nin Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'da Çin, İran ve Rusya nüfuzunun dengelenmesine yardımcı olmak için Türkiye'den yararlanabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE ÇOK KUTUPLU DÜZENDE DEĞERLİ BİR ORTAK



Yazıda, "Ülkenin coğrafi konumu, bölgesel nüfuzu ve artan savunma sanayii kapasitesi, Türkiye'yi çok kutupluluk ve düzensizlik ile mücadelede değerli bir ortak haline getiriyor" denildi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında benzersiz bir rol oynadığına vurgu yapıldı.

TÜRKİYE, ABD İÇİN ÖNEMLİ BİR TEDARİKÇİ HALİNE GELDİ



Türkiye'nin yerli savunma sanayisini genişlettiği kaydedilen yazıda, "Türkiye'nin savunma harcamalarının GSYİH'ye oranı yükseldi ve ülke artık insansız hava araçlarından tanklara ve savaş gemilerine kadar kendi askeri ihtiyacının yüzde 80'ini yerli savunma üretimiyle karşılıyor. Aynı zamanda Ukrayna'ya silah satabilecek ve Avrupa ülkelerinin zırhlı araçlar, kısa menzilli füzeler, mühimmat mermileri ve insansız hava araçları gibi temel savunma malzemesi stoklarının yenilenmesine yardımcı olabilecek bir konumda" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin ABD için önemli bir tedarikçi haline geldiği belirtilirken ABD ordusunun binlerce 155 mm kalibreli top mermisini Türkiye'den aldığından söz edildi.

Haberde, "Türkiye'yi geleneksel alıcı rolü yerine savunma tedarikçisi olarak düşünmek, transatlantik güvenlik planlamasında yeni olasılıkların önünü açabilir. ABD ve Türkiye, jeopolitik çıkarlarının örtüştüğü yerlerde işbirliği fırsatlarını araştırmalıdır. Ankara'nın bölgesel ağır sıklet olma arayışı ve Washington'un Çin ve Rusya nüfuzuna karşı koyma arzusu, pratikte birbirini tamamlayıcı amaçlar olabilir." denildi.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA DİPLOMASİSİ



Türkiye'nin Afrika'daki çeşitli alanlarda Çinli şirketleri geride bıraktığı belirtilirken Ankara'nın 2007 yılından bu yana Afrika ülkeleriyle kapsamlı diplomasi yürüttüğüne dikkat çekildi. Türkiye'nin yakın zamanda Fransız ve ABD kuvvetlerini sınır dışı eden Nijer de dahil olmak üzere Doğu ve Batı Afrika'daki ülkelerle savunma işbirliğini genişlettiğine işaret edildi.

"ABD, TÜRKİYE'Yİ KAFKASYA'DA YAPICI ROL OYNAMAYA TEŞVİK ETMELİDİR"



Türkiye'nin Türk devletleri olan ilişkilerine ve Kafkasya'daki nüfusuna dikkat çekilen haberde, "ABD, Türkiye'yi Kafkasya'da yapıcı rol oynamaya teşvik etmelidir. Biden yönetimi şimdi Türkiye'den Azerbaycan'ı Ermenistan'la resmi bir barış anlaşmasına doğru itmesini istemeli. Eğer bu gerçekleşirse Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu azaltabilir" denildi.

TÜRKİYE, GAZZE KONUSUNDA HAFİFE ALINMAMALI



Washington'un Gazze ve Filistin konusunda Türkiye'yi hafife almaması gerektiğinin altı çizildi. Gazze'nin istikrara kavuşturulması zamanı geldiğinde, Türkiye'nin inşaat sektörü ve siyasi desteğinin değerli olacağından söz edildi.

TÜRKİYE, ÇOK KÜRESEL PARLAMA NOKTASININ ORTASINDA



Türkiye'nin ABD'nin yeni bir diyaloğu geciktiremeyeceği kadar çok küresel parlama noktasının ortasında durduğundan bahsedilirken yazıda, "ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir sonraki buluşmasında sadece ikili meselelerin standart listesi hakkında değil, aynı zamanda daha geniş bir sıfırlama hakkında da bir görüşme başlatma fırsatını değerlendirmeli. Ankara'nın, ticaret ve savunma ortaklıkları konusunda ABD ve Avrupalı müttefiklerine sunabileceği çok şey var; ayrıca özellikle Türkiye'nin aktif olduğu ancak ABD'nin erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde Çin, İran ve Rusya'nın nüfuzunun kontrol altına alınmasına yardımcı olmak konusunda da sunabileceği çok şey var" ifadelerine yer verildi.