Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nün yayımlanan raporunda Türkiye'nin silah satışları ve güvenlik anlaşmaları yoluyla Afrika'daki etkisini genişlettiği ifade edildi.

Ankara'nın Afrika'daki ekonomik etkisini güçlendirmek için diplomasi ve yumuşak güç araçlarını kullandığı yer aldı. Raporda Ankara'nın bir yılda Afrika'ya yaptığı silah ihracatını 5 katından fazla artırdığı vurgulandı.

Ankara'nın ayrıca Nijer, Ruanda, Senegal, Kongo, Mali ve Nijerya dahil olmak üzere 25'ten fazla Afrika ülkesiyle savunma sanayi alanında iş birliği anlaşmaları imzaladığı, Türk ordusunun 20 Afrika ülkesine askeri eğitim verdiği belirtildi.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye'nin Kızıldeniz, Aden Körfezi, Arap Denizi ve komşu bölgelerde korsanlıkla mücadele faaliyetlerine destek verdiği ve Afrika'daki uluslararası barışı koruma misyonlarına katılımını da artırdığına işaret edildi.

Raporda Türk dış politikasının Afrika'daki iki kolu (güvenlik-ekonomi) birleştirdiğinden bahsedildi.

"TÜRKİYE İLE ASKERİ ORTAKLIK KURUN" TAVSİYESİ

Federal Meclis ve Alman hükümetine dış ve güvenlik politikası konularında danışmanlık yapan Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü raporunda ayrıca Avrupa Birliği'nin kıtada konuşlanmış askeri misyonlarının etkinliğini artırmak için Türkiye ile ortaklıklar kurmasını tavsiye etti.

