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ASELSAN 220 ürünü yerlileştirecek

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, ihtiyaç duyduğu ürün ve malzemelerin yerlileştirilmesi için önemli bir hamle başlattı.

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Bugüne kadar ihtiyaç duyduğu kimi ürünlerin yerlileştirilmesi konusunda tedarikçilerine çeşitli sorumluluklar veren ve bu anlamda kabiliyetlerinin gelişmesini destekleyen ASELSAN, bu çerçevede yeni bir yaklaşımı hayata geçirdi. Şirket ihtiyaç duyduğu 220 ürünün yerli firmalardan tedariki için çalışma başlattı. ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, şirketin, savunma sanayisinin teknolojik gereksinimlerine paralel olarak ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda teknolojik malzemeyi, ara ürünü yurt dışından tedarik ettiğini söyledi. Kılıç, bu konuda hassas olduklarını söyledi.

900 MİLYON $ YURT İÇİNDEN 

Yerli ürünlere yöneleceklerini belirten Kılıç “Yurt dışından temin edilen yaklaşık 15 bin kalem malzemeyi bu şekilde inceleyerek bunların içerisinden gelecekte de alabileceğimiz, bizim için kritik olan malzemeleri belirledik.  Buradaki asıl amaç, teknolojiyi kazanmak. 2017’de yaklaşık 1.4 milyar dolarlık sipariş verildi. Bunun 900 milyon doları yurt içinden. Yurt içi alım oranını artırmanın yolunu arıyoruz. Yerli ürünlere yöneliyoruz” diye konuştu.     

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