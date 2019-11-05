ASELSAN açıkladı! İşte 9 aylık net karı
ASELSAN, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira net kar elde etti.
- AA
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan konsolide finansal bilançolara göre, şirketin net karı, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira, yılın üçüncü çeyreğinde ise 642 milyon 57 bin lira oldu.
Şirketin geçen yılın 9 aylık dönemindeki net karı 1 milyar 735 milyon 503 bin lira, üçüncü çeyreğindeki net karı ise 793 milyon 706 bin lira olarak gerçekleşmişti.
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