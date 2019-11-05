22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7563
  • 6,3727
  • 275.827
  • 100525
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ASELSAN açıkladı! İşte 9 aylık net karı

ASELSAN, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira net kar elde etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan konsolide finansal bilançolara göre, şirketin net karı, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira, yılın üçüncü çeyreğinde ise 642 milyon 57 bin lira oldu.
 
Şirketin geçen yılın 9 aylık dönemindeki net karı 1 milyar 735 milyon 503 bin lira, üçüncü çeyreğindeki net karı ise 793 milyon 706 bin lira olarak gerçekleşmişti. 

8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi

Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi

Emre Belözoğlu maç sonu takıma patladı

Emre Belözoğlu maç sonu takıma patladı

Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması

Kahreden olay! Oğlunun katili yargılanırken...

Kahreden olay! Oğlunun katili yargılanırken...

Beşiktaş'ta dehşet saçan şoförden akılalmaz itiraf! Olaydan bir gece önce...

Beşiktaş'ta dehşet saçan şoförden akılalmaz itiraf! Olaydan bir gece önce...

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Erik çekirdeği davasında karar çıktı

Erik çekirdeği davasında karar çıktı
 

POPÜLER HABERLER

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

15 dakika yetti... Cadde ve yollar göle döndü

İşte sonbaharda kartpostallık manzaralar sunan o göl

İşte sonbaharda kartpostallık manzaralar sunan o göl

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA