ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan konsolide finansal bilançolara göre, şirketin net karı, yılın 9 ayında 1 milyar 975 milyon 5 bin lira, yılın üçüncü çeyreğinde ise 642 milyon 57 bin lira oldu.

Şirketin geçen yılın 9 aylık dönemindeki net karı 1 milyar 735 milyon 503 bin lira, üçüncü çeyreğindeki net karı ise 793 milyon 706 bin lira olarak gerçekleşmişti.