ASELSAN denizlerde fersah fersah ilerliyor

Türkiye’nin savunma sanayi alanında başlattığı ‘yerli ive milli üretim’ hamlesiyle gücüne güç katan ASELSAN, dünyada da ses getiren bir şirket haline geldi. Son yıllarda yapılan farklı küresel sonar sistem pazar analizlerinde ASELSAN, ‘küresel ana oyuncu’ ya da ‘dikkati çeken oyuncu’ olarak adlandırılıyor. Bunlardan biri olan ‘Sonar System-Global Market Outlook 2017-2026’ raporunda sonar sistemleri pazarındaki ana oyuncular başlığında, Northrop Grumman, Thales ve Kongsberg gibi firmalarla birlikte ASELSAN da 14 ana oyuncu başlığı altında olduğu görülüyor.

GELİŞMİŞ SİSTEM

ASELSAN için küresel oyuncu nitelemesinin, su altı akustik dünyasını yönlendiren raporlarda yer almasını sağlayan gerçeğin ardında geniş bir çeşitlilikte yapılan çalışmalar ve bunları dayandırdığı bilgi birikimi, altyapı ve insan kaynağı kalitesi yer alıyor. ASELSAN’ın su altı akustik ve sonar sistemleri alanındaki en önemli ürünlerinden birini Fersah Karinaya Monteli Sonar Sistemi oluşturuyor.

İHRACATI BAŞLIYOR

Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi kapsamında son teknolojiye uygun olarak geliştirilen ve Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda ek özellikler kazandırılan yeni nesil Fersah Karinaya Monteli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Sonarı, 4 fırkateyne entegre edilecek. Yeni gemi inşa ve modernizasyon projeleriyle bu sayının artırılması hedefleniyor. Fersah, geminin su altı temaslarının tespit, izleme ve sınıflandırma fonksiyonlarını icra etmek, geminin kendisine yönelmiş torpidolardan sakınmasını sağlamak ve muhasım denizaltılara karşı hücum geliştirmek amacıyla kullanılan en önemli bileşenlerden biri olacak. Deniz Kuvvetlerine taktik alanda önemli yetenek kazandıracak Fersah, ihracat fırsatlarıyla ASELSAN’ın küresel oyuncu nitelemesini pekiştirecek.

YÜKSEK BİLGİ BİRİKİM

ASELSAN, su altı akustik alanında ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği 10 yıllık süreçte, yurt içinde ve dışında 16’sı denizaltı, 20’si su üstü olmak üzere 36 farklı platformda, 11 ayrı yerli ve özgün su altı akustik sistemi için 33 teslimatı başarıyla tamamlayarak kullanıma sundu. Şirket, 37 sistem için de sözleşme takvimlerine uygun olarak çalışmalarına devam ediyor. Denizaltı platformlarına özel 3 farklı su altı akustik sistemi ihraç eden ASELSAN, böylece küresel oyuncu olmak motivasyonunu gerçeğe dönüştürdü.