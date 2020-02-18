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Ekonomi

ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile HAVELSAN tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili sözleşme imzalandı.

AA18 Şubat 2020 Salı11:50 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:50

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili olarak bugün bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sözleşme kapsamında seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri, silah sistemleri, su altı sistemleri, elektronik-harp sistemleri ve elektro-optik sistemlerinin tedarikinden ASELSAN sorumlu olup, iş payı 663 milyon 474 bin 642,10 TL'dir." denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2023'te gerçekleştirileceği bildirildi.

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