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ASELSAN siparişte 10 milyara ilerliyor 

ASELSAN, başta savunma sanayisi olmak üzere çeşitli alanlardaki teknolojik çözümleriyle yeni siparişler almayı sürdürüyor.

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Sipariş büyüklüğü eylül sonunda 8.6 milyar doları bulan şirket, bu alanda 10 milyar dolara ilerliyor.  Şirket, yılın 9 aylık döneminde sipariş, satış ve karlılık gibi temel ekonomik göstergelerde başarılı bir performans sergiledi. ASELSAN’ın dönemsel faaliyet raporunda, son dönemde dünyada ve Türkiye’deki savunma sanayisi harcamaları değerlendirildi. 

ASELSAN’ın siparişlerindeki artış oranı yüzde 34’ü buldu. Siparişler 2025 yılına kadar olan dönemi kapsıyor. ASELSAN, bilanço tarihinden sonra da 444 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Bu yılın 9 ayında ASELSAN, 5 milyar 213 milyon 940 bin liralık satış rakamına ulaştı. ASELSAN’nın satışlarında yüzde 51’lik artış oldu. Şirketin bu yılki satışlarının yüzde 92’si yurt içi, yüzde 8’i yurt dışı satışlardan oluştu. Yurt içi satışların miktarı 4 milyar 790 milyon 531 bin liraya, yurt içi satışların miktarı 423 milyon 409 bin liraya karşılık geldi. 

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