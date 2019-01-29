ASELSAN yatırımının yapılacağı Konya'da faaliyet gösteren 11 firma, Milli Savunma Bakanlığının onaylı tedarikçisi oldu

Savunma sanayisinde Türkiye'nin en başarılı şehirlerinin başında gelen Konya'da 100'ün üzerinde firma, savunma ve havacılık sanayisine yönelik çalışıyor.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatının yüzde 94,5'ini gerçekleştiren 5 şehir arasında yer alan Konya'da, göz dolduran birçok yerli ve milli projenin tedariki sağlanıyor.

Konya'daki firmalar; MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri projelerinde yer alıyor.

Kentte faaliyetine devam eden TÜMOSAN'ın fabrikasında üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç "PUSAT" ve motorize tank dikkati çekiyor.

ASELSAN'ın Konya'ya yapacağı silah sistemleri yatırımında üretilecek "SARP" da kentte şimdiden heyecan uyandırıyor.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, uzun yıllardan beri savunma sanayisi alanında çalışma yaptıklarını söyledi.

Kentte savunma sanayisi alanındaki üretim kabiliyetlerini artırmaya yönelik ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kütükcü, şöyle konuştu:

"Yaptıklarımızdan biri de Konya'daki firmalarımızın savunma sanayisi alanında onaylı tedarikçi sıfatını almasıyla ilgili bir süreçti. Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı askeri fabrikaların ihtiyaçlarını tedarik etmek için onaylı tedarikçi sürecine dahil olan firmaların kendi etkinlikleri içindeki alanlarda doğrudan alım yapmakla ilgili bir süreç başlattık. Bu süreç hem savunma sanayisi alanında ihtiyaçların hızlı tedariki hem de firmalarımızın kabiliyetlerini ve yetkinliklerini artırma anlamında çok güzel bir adım oldu."

"Bu 11 firmayla sınırlı kalmayacak"

Kütükcü, Milli Savunma Bakanlığına bağlı fabrikaların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacak 36 firmanın onaylı tedarikçi listesinin yayınlandığını anımsattı.

Yayınlanan listedeki 11 firmanın Konya'daki firmalar olduğuna işaret eden Kütükcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani bu firmalar Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri fabrikaların ihtiyaçlarını doğrudan tedarik etme imkanına kavuştu. Bu, 11 firmayla sınırlı kalmayacak. Şu anda 20 civarında firma da onaylı tedarikçi olma sürecini sürdürüyor. İlerleyen süreçte bu sayı daha yukarıya çıkacak. Biz hem Konya'daki firmalarımızın yetkinlikleriyle Milli Savunma Bakanlığımızın askeri fabrikalarına tedarikçi olma sürecini sürdürüyoruz hem de diğer savunma sanayisi firmalarımızın tedarikçi olma süreçlerini yönetiyoruz."

Şirket, 24 Konyalı sanayici iş adamından oluşuyor

Kütükcü, ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında Konya'da kurulacak tesisin de savunma sanayisi alanında yapılacak en önemli yatırımlardan biri olduğunu aktardı.

Tesiste Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sistemlerinin imal edileceğini belirten Kütükcü, şunları söyledi:

"Bu yatırımı da yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah Konya'ya ana sanayi yatırımı da kazandırmış olacağız. Savunma sanayisi ihracatında 5'inci il konumundaki Konya'nın savunma sanayisi kabiliyeti ve kapasitesini daha yukarılara taşımak istiyoruz. Konya'daki bu gelişmelerden ASELSAN-Konya ortak yatırım sürecini bir süreden beri takip ediyoruz. Konya Savunma Sanayi AŞ adı altında 24 Konyalı sanayici iş adamımızdan oluşan şirketin yüzde 51'i ASELSAN'a ait. Şu anda kuruluşu tamamlanan Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ'nin yatırımlarıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Şu anda bu yatırımın uygun alanda yapılması ve çevresinde de benzer yatırımlara imkan oluşturacak şekilde bir cazibe merkezi oluşturulmasıyla ilgili yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz en kısa sürede bu yatırıma kazma vurmak ve şehrimize kazandırılmasını sağlamaktır. Bununla ilgili de sona yaklaştık."