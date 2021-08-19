İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2021 Perşembe / 11 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5352
  • EURO
    9,9962
  • ALTIN
    490.844
  • BIST100
    1440.11
Ekonomi

ASELSAN'dan 40,3 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi (Savaş Sistemleri) ile ilgili 40,3 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

AA19 Ağustos 2021 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:32
ABONE OL

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile ASFAT arasında, Savaş Sistemleri ile ilgili toplam bedeli 40,3 milyon avro olan bir sözleşme imzalanmıştır. İşbu sözleşme kapsamında ASELSAN, Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri ve Silah Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumludur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.