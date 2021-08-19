ASELSAN'dan 40,3 milyon avroluk sözleşme

AA 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:32

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile ASFAT arasında, Savaş Sistemleri ile ilgili toplam bedeli 40,3 milyon avro olan bir sözleşme imzalanmıştır. İşbu sözleşme kapsamında ASELSAN, Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri ve Silah Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumludur." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.