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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 94,3 milyon liralık sözleşme imzalandı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Nişangah Tedariki 2. Paket Projesi'ne ilişkin 94 milyon 371 bin 988 lira tutarında sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

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Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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